Каждому хоть раз в жизни приходилось обращаться к стоматологу. Однако, как выяснилось, отдельные стоматологические услуги в Латвии становятся всё более эксклюзивными — не только по цене, но и по доступности.

Например, сегодня на 46 тысяч потенциальных пациентов приходится всего один ортодонт — специалист, занимающийся исправлением прикуса и положения зубов.

Очереди – до девяти месяцев

Среднее время ожидания приёма у ортодонта — от 160 до 275 дней, то есть от пяти до девяти месяцев, в зависимости от региона. Об этом сообщил юрист Юрис Матисанс, инициировавший проверку по вопросу соблюдения права на своевременную медицинскую помощь. Он также обратился в Министерство экономики, утверждая, что сложившаяся ситуация напрямую влияет на человеческий капитал страны.

Причина абсурдной ситуации — в стандартах профессии стоматолога, утверждённых в 2021 году. Согласно документу, врачи-стоматологи общей практики могут лишь оценить состояние зубов и челюсти, но не вправе проводить даже простейшее ортодонтическое лечение. Пациентов они обязаны направлять к сертифицированным ортодонтам — а значит, встать в полугодовую очередь.

«Логичнее было бы разрешить стоматологам общей практики самостоятельно лечить лёгкие случаи, когда осложнения маловероятны. Сейчас же ортодонты тратят время на элементарные процедуры, а тем, кто действительно нуждается в сложном лечении, приходится ждать месяцами», — говорит один из стоматологов, пожелавший остаться анонимным, чтобы избежать конфликта с влиятельными лицами в отрасли.

Вся власть — в руках одной структуры

Проверив документы, журналисты обнаружили, что профстандарт разработала Латвийская ассоциация стоматологов (ЛЗА), а рабочая группа почти полностью состоит из сотрудников Стоматологического института Рижского университета имени Страдиня (RSU SI). Это же учреждение контролирует подготовку и сертификацию специалистов.

По сути, одна организация — RSU Stomatoloģijas institūts — регулирует подготовку, сертификацию и практику ортодонтов, а также владеет собственной Клиникой ортодонтии, где сосредоточено большинство специалистов страны.

Латгалия — без ортодонтов

По данным Минздрава, из 27 ортодонтов, заключивших договор с Национальной службой здравоохранения, 23 работают в Рижском регионе, двое — в Земгале, по одному — в Курземе и Видземе, а в Латгалии нет ни одного.

«Я сам из Латгалии. У нас нет ни одного ортодонта! Даже если обычный стоматолог мог бы помочь, приходится ехать в Ригу, Елгаву или Лиепаю», — возмущается Матисанс.

Это, по его словам, нарушает права пациентов на доступное лечение: «Закон о правах пациента гарантирует всем равные возможности получить качественную медицинскую помощь. Но в Латгалии этот принцип просто не работает».

Богатая элита стоматологии

Согласно данным Службы госдоходов, опубликованным порталом Puaro.lv, в топе самых высокооплачиваемых медиков Латвии за 2024 год — 11 ортодонтов, с годовыми доходами от 113 000 до 270 000 евро. Это значит, что по крайней мере треть ортодонтов зарабатывают свыше 10 000 евро в месяц до уплаты налогов.

При этом обучение на ортодонта в RSU стоит до 15 000 евро в год, а ежегодно государство финансирует всего одну резидентуру по этой специальности. Таким образом, приток новых специалистов искусственно ограничен.

“Картель” под прикрытием

Такая ситуация позволяет узкой группе специалистов удерживать монополию и контролировать рынок. При этом RSU Stomatoloģijas institūts ранее прямо заявлял, что «в частных клиниках нет аналогичного уровня компетенции», — однако эта фраза впоследствии исчезла с сайта учреждения.

Юрис Матисанс подытоживает: «Государство передало сертификацию медиков в руки частных организаций без надлежащего контроля. В итоге молодые врачи и пациенты становятся заложниками замкнутой системы. Пора бы Совету по конкуренции оценить, не превратился ли этот порядок в настоящий картель».