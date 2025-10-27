В Сейме ЛР представители Латвийской федерации пенсионеров вместе с политиками обсуждали разные экономические вопросы, и, в частности, вовлечение сениоров в рынок труда.

Что очевидно: латвийские политики с энтузиазмом поддерживают идею, что латвийцам стоило бы работать до конца жизни.

Трудиться, трудиться и еще раза трудиться

"Пожилой возраст не является препятствием для нахождения на рынке труда... Прогнозы показывают, что к 2060 году треть населения Латвии будет составлять пожилое население. И это может сказаться на конкурентоспособности Латвии. Пожилые люди играют важную роль на рынке труда и в экономике, поэтому важно использовать потенциал всех наших граждан для достижения общей цели", – подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.

Также министр отметил, что на латвийском рынке труда ощущается нехватка рабочей силы, которая в будущем может только усилиться. И призвал работодателей избегать стереотипов, осознавать индивидуальные способности каждого работника и разработать соответствующую политику компании для сотрудничества между поколениями и вовлечения пожилых людей в рынок труда.

По словам министра, низкое участие пожилых людей на рынке труда объясняется несколькими факторами:

проблемами со здоровьем,

отсутствием гибкого рабочего графика,

возрастной дискриминацией,

региональными проблемами мобильности.

А мотивации пожилых людей к выходу на рынок труда, по мнению министра, может способствовать государственная политика и открытость работодателей для пожилых людей.

Сегодня в Латвии работает каждый десятый пенсионер

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в Латвии трудились 83 тысячи пожилых людей, что составляет примерно 10% от всех работников в следующих отраслях:

в сельском хозяйстве,

образовании,

здравоохранении.

Низкая занятость в секторах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и финансовом секторе – всего 2% от общего числа работающих.