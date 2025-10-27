В Сейме ЛР представители Латвийской федерации пенсионеров вместе с политиками обсуждали разные экономические вопросы, и, в частности, вовлечение сениоров в рынок труда.
Что очевидно: латвийские политики с энтузиазмом поддерживают идею, что латвийцам стоило бы работать до конца жизни.
Трудиться, трудиться и еще раза трудиться
"Пожилой возраст не является препятствием для нахождения на рынке труда... Прогнозы показывают, что к 2060 году треть населения Латвии будет составлять пожилое население. И это может сказаться на конкурентоспособности Латвии. Пожилые люди играют важную роль на рынке труда и в экономике, поэтому важно использовать потенциал всех наших граждан для достижения общей цели", – подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Также министр отметил, что на латвийском рынке труда ощущается нехватка рабочей силы, которая в будущем может только усилиться. И призвал работодателей избегать стереотипов, осознавать индивидуальные способности каждого работника и разработать соответствующую политику компании для сотрудничества между поколениями и вовлечения пожилых людей в рынок труда.
По словам министра, низкое участие пожилых людей на рынке труда объясняется несколькими факторами:
- проблемами со здоровьем,
- отсутствием гибкого рабочего графика,
- возрастной дискриминацией,
- региональными проблемами мобильности.
А мотивации пожилых людей к выходу на рынок труда, по мнению министра, может способствовать государственная политика и открытость работодателей для пожилых людей.
Сегодня в Латвии работает каждый десятый пенсионер
По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в Латвии трудились 83 тысячи пожилых людей, что составляет примерно 10% от всех работников в следующих отраслях:
- в сельском хозяйстве,
- образовании,
- здравоохранении.
Низкая занятость в секторах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и финансовом секторе – всего 2% от общего числа работающих.
Оставить комментарий(5)