Мечта работников: «дожить до пенсии». Мечта политиков: «работайте до конца жизни»

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мечта работников: «дожить до пенсии». Мечта политиков: «работайте до конца жизни»
ФОТО: dreamstime

В Сейме ЛР представители Латвийской федерации пенсионеров вместе с политиками обсуждали разные экономические вопросы, и, в частности, вовлечение сениоров в рынок труда.

Что очевидно: латвийские политики с энтузиазмом поддерживают идею, что латвийцам стоило бы работать до конца жизни.

Трудиться, трудиться и еще раза трудиться

"Пожилой возраст не является препятствием для нахождения на рынке труда... Прогнозы показывают, что к 2060 году треть населения Латвии будет составлять пожилое население. И это может сказаться на конкурентоспособности Латвии. Пожилые люди играют важную роль на рынке труда и в экономике, поэтому важно использовать потенциал всех наших граждан для достижения общей цели", – подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.

Также министр отметил, что на латвийском рынке труда ощущается нехватка рабочей силы, которая в будущем может только усилиться. И призвал работодателей избегать стереотипов, осознавать индивидуальные способности каждого работника и разработать соответствующую политику компании для сотрудничества между поколениями и вовлечения пожилых людей в рынок труда.

По словам министра, низкое участие пожилых людей на рынке труда объясняется несколькими факторами:

  • проблемами со здоровьем,
  • отсутствием гибкого рабочего графика,
  • возрастной дискриминацией,
  • региональными проблемами мобильности.

А мотивации пожилых людей к выходу на рынок труда, по мнению министра, может способствовать государственная политика и открытость работодателей для пожилых людей.

Сегодня в Латвии работает каждый десятый пенсионер

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в Латвии трудились 83 тысячи пожилых людей, что составляет примерно 10% от всех работников в следующих отраслях:

  • в сельском хозяйстве,
  • образовании,
  • здравоохранении.

Низкая занятость в секторах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и финансовом секторе – всего 2% от общего числа работающих.

#пенсионеры #работа
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
  • VS
    Vad Sorry
    27-го октября

    Нам нужно строить, дроны, танки, заборы , заменирование все леса, нам нужно десятки тысяч солдат , чтобы игрались в лесу, нужно отмывать бабло, про какое производство и рабочие места вы говорите? Тут такое бабло, те кто отмоют уже давно вместе с семьёй домик присмотрели в другой стране , а дети рабов будут кредиты отдавать:)))

    1
    0
  • VS
    Vad Sorry
    27-го октября

    Страна рабов

    1
    0
  • VU
    Vards Uzvards
    27-го октября

    Довели страну до вымирания, теперь озабочены как заставить оставшихся пахать за еду до самой смерти. Трудоустраивать, платить рабам не пробовали? Тогда убегать не будут и размножаться станут. Нет - дешевле завести рабов с Украины, из Средней Азии, Пакистана ,Бангладеш, Индии и т.д., а местным белым рассказать, что чёрные рабы у них хлеб забирают.

    45
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Сегодня в Латвии работает каждый десятый пенсионер -- А что, все остальные 9 сидят на хуторах с нарисованными родственниками многотысячными пенсиями или ежемесячно меняют западные санатории, дома отдыха и туристические курорты?

    39
    2
  • A
    Aleks
    27-го октября

    А чё,нормальная практика .Вон Долгополов работает в Думе в 82 года и ничего,не жалуется.И таких будет все больше и больше.😛😀

    30
    6
