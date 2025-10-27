Еще в 2023 году фронтовая медик Сармите Цируле удостоена звания "Европейский человек года в Латвии" за самоотверженную работу в Украине. Но только сейчас в Сейме ей вручили диплом и символический подарок — скатерть в цветах украинского флага.

Работа на фронте в Украине временами невероятно тяжела, но благодарность людей помогает держаться — сказала сегодня в Сейме фронтовая медик Сармите Цируле, которой вручили диплом «Европейский человек года в Латвии – 2023».

Как сообщила президент общества «Европейское движение Латвии» Андрис Гобиньш, медик получила вязаную скатерть в цветах украинского флага, изготовленную учительницей Сандрой Кивлениеце. Цируле, как и предыдущие лауреаты, приглашена накрыть этот скатертью стол в день победы Украины.

Цируле получила титул «Европейский человек года в Латвии» по итогам общественного голосования 2023 года, однако тогда не смогла присутствовать на церемонии лично и участвовала дистанционно.

В голосовании общественность выразила поддержку медику за самоотверженную работу на фронте в Украине, за помощь раненым и готовность рисковать собственной жизнью. Участники голосования назвали её «самой храброй женщиной Латвии с ясным умом и горячим сердцем», подчеркнув её мужество и человеческую силу.

Титул «Европейский человек года в Латвии» присуждается людям, которые вносят значительный вклад в укрепление общих европейских ценностей в Латвии и прославляют имя страны в Европе.