Мы строим границу, но через Латвию проходят тысячи вагонов из России - что они везут? 0 462

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Мы строим границу, но через Латвию проходят тысячи вагонов из России - что они везут?

Политик: "Мы строим границу, но через Латвию проходят тысячи вагонов, загруженных в России. Кто знает, что они везут?"

Независимый депутат Сейма Дидзис Шмитс заявил, что, несмотря на усилия по укреплению латвийской границы, через страну продолжают проходить тысячи российских грузовых вагонов.

В передаче TV24 «Preses klubs» секретарь Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, независимый депутат Дидзис Шмитс, выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на границах и вопросами, связанными с транзитом грузов из России.

Политик отметил, что, несмотря на усилия по укреплению границы и внедрению новых технологических решений, через Латвию по-прежнему проезжают тысячи российских грузовых вагонов. «Не знаю насчёт контрабандных сигарет, но то, что дроны будут летать и постоянно испытываться у границы — это, на мой взгляд, сегодняшняя реальность», — сказал Шмитс, комментируя недавний инцидент, когда в Литве были сбиты 12 метеозондов, запущенных с территории Беларуси.

По его словам, готовность Европы противостоять подобным угрозам остаётся крайне низкой. «Очевидно, что способность Европы справляться с дронами очень слаба, но есть осознание, что над этим нужно работать», — подчеркнул политик.

Шмитс отметил, что основная проблема заключается не только в беспилотниках, прилетающих со стороны России или Беларуси, а в широком понимании национальной безопасности в целом. «Главный вопрос не в том, что что-то пролетает над нами. Вопрос в том, как мы смотрим в будущее. Мы строим границу, но в то же время через Латвию проходят тысячи вагонов, загруженных в России», — заявил он.

Депутат выразил непонимание, почему подобная ситуация допускается в стране, которая занимает жёсткую позицию по отношению к России и её агрессии. «Мы не только помогаем России зарабатывать на этом деньги, но и не знаем, что именно находится внутри этих вагонов. Кто знает, что они везут? Они проходят через все крупнейшие города, через стратегические объекты», — подчеркнул Шмитс.

Он также добавил, что стране необходимо чётко сформулировать стратегическое видение будущего: «Нужно понимать, как мы видим свою жизнь дальше. Мы строим новый “железный занавес” или надеемся, что после всего этого всё вернётся, как раньше, и мы вновь будем активно торговать с Россией?» — заключил Шмитс.

