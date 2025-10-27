С сегодняшнего дня до 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция (хлорирование) водопровода, сообщили агентству LETA в отделе коммуникации ООО «Rīgas ūdens».

Хлорирование начнётся одновременно на всех водоподъёмных насосных станциях. Планируется, что дезинфицирующее вещество равномерно распределится по всей системе городского водоснабжения.

Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, в период её проведения, а также в течение 24 часов после окончания, рекомендуется употреблять кипячёную воду.

Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыб, перед использованием следует отстаивать, то же касается и полива комнатных растений.

Во время дезинфекции водопроводная вода приобретает неприятный запах и может иметь слабый привкус хлора, однако используемое количество вещества в целях дезинфекции не вредно и не опасно для здоровья. Специалисты «Rīgas ūdens» будут непрерывно контролировать ситуацию, внимательно следя за концентрацией хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводной сети рекомендуется дважды в год, но не реже одного раза в два года.

Аудированная выручка «Rīgas ūdens» в прошлом году составила 76,336 миллиона евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов предприятие понесло убытки в размере 18,275 миллиона евро, в отличие от прибыли в 2023 году, свидетельствует обнародованная информация компании.

«Rīgas ūdens» обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и в ряде пригоро́дных территорий — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском крае, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.