Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге на этой неделе из крана потечет хлорка 0 1473

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге на этой неделе из крана потечет хлорка
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня до 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция (хлорирование) водопровода, сообщили агентству LETA в отделе коммуникации ООО «Rīgas ūdens».

Хлорирование начнётся одновременно на всех водоподъёмных насосных станциях. Планируется, что дезинфицирующее вещество равномерно распределится по всей системе городского водоснабжения.

Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, в период её проведения, а также в течение 24 часов после окончания, рекомендуется употреблять кипячёную воду.

Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыб, перед использованием следует отстаивать, то же касается и полива комнатных растений.

Во время дезинфекции водопроводная вода приобретает неприятный запах и может иметь слабый привкус хлора, однако используемое количество вещества в целях дезинфекции не вредно и не опасно для здоровья. Специалисты «Rīgas ūdens» будут непрерывно контролировать ситуацию, внимательно следя за концентрацией хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводной сети рекомендуется дважды в год, но не реже одного раза в два года.

Аудированная выручка «Rīgas ūdens» в прошлом году составила 76,336 миллиона евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов предприятие понесло убытки в размере 18,275 миллиона евро, в отличие от прибыли в 2023 году, свидетельствует обнародованная информация компании.

«Rīgas ūdens» обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и в ряде пригоро́дных территорий — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском крае, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.

Читайте нас также:
#рига #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
4
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик-фронтовик награждена дипломом «Европейский человек в Латвии»
Изображение к статье: Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах
Изображение к статье: Латвийская собственность оказалась на чужой территории – как быть? Эксклюзив!
Изображение к статье: В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео