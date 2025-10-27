Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции 3 240

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции
ФОТО: LETA

В среду в 18:00 у здания Сейма состоится акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, сообщила представитель центра "Marta" Марта Крауиня.

Как сообщалось, Сейм в первом чтении 52 голосами "за" поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. Как отмечают в центре "Marta", такое голосование вызвало возмущение части общества, поскольку угрожает достигнутому ранее прогрессу в сфере прав человека и гендерного равенства.

В центре отмечают, что Сейм также поддержал декларацию о недопустимости насилия, которую организация расценивает как попытку представить альтернативу конвенции.

"Такая декларация не заменит международно признанный механизм, который обеспечивает реальный надзор, ответственность и международную поддержку в сфере предотвращения насилия. Она создает лишь видимость решения, тогда как на деле защита от насилия снижается, как и доверие к Латвии на международной арене", - отмечают в центре.

Организация считает, что выход из Стамбульской конвенции будет означать отход от принципов демократии и прав человека. Центр подчеркивает, что это опасный сигнал того, что государство готово закрыть глаза на насилие и неравенство.

"Данная инициатива используется и как политический инструмент для нападок на трансгендерных людей и другие уязвимые группы общества, создавая ложное впечатление о том, что их права представляют угрозу для общества. В действительности именно защита этих групп укрепляет демократию и общую безопасность", - заявили в центре "Marta".

Центр призывает Сейм во втором чтении отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, подтвердив, что Латвия остается государством, приверженным демократии, гендерному равенству и правам человека.

Центр "Marta" - общественная организация, которая с 2001 года выступает за гендерное равенство, защиту женщин и детей от насилия и оказывает юридическую, психологическую и социальную помощь пострадавшим от насилия. Ежегодно центр оказывает поддержку более чем 800 женщинам и молодым людям, а также ведет активную работу по развитию в обществе понимания прав человека.

Как сообщалось, 23 октября Сейм большинством голосов концептуально поддержал законопроект о выходе Латвии из конвенции. Законопроект был подан оппозиционной партией "Латвия на первом месте", его поддержали и другие оппозиционные силы - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также политики коалиционного Союза зеленых и крестьян. Против выхода из конвенции выступают коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Перед голосованием большинством голосов законопроект был признан срочным, что означает его рассмотрение лишь в двух чтениях. Если закон принимается в двух чтениях и срочность одобрена не менее чем двумя третями депутатов парламента, президент не может воспользоваться правом вето для приостановки его провозглашения.

Читайте нас также:
#акции протеста #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Нельзя одновременно ходить прайдом по рижским улицам в центре города и после этого, пешком шествовать в Аглону. Вот потому и не хватает ни физических, и ни духовных сил удержать при выносе из базилики святыню.

    8
    1
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Американский общественный деятель Эрик Варсава рассказал о том ,кто контролировал и контролирует движение ниггеров BML и кто раздул тему,что белые чуть ли не должны лизать ботинки черным .... Это движение ниггеров ,как и другие движения не белых,контролируют ортодоксальные евреи и БМЛ возглавляла госпожа с чисто африканской фамилией Розенберг 😀😀😀 Кто стоит за 60 ю гендерами..Теже африканцы,мать их ...И в Латвии тоже.. Если ужв Америке в открытую говорят многие правду,то дойдет и до Латвии...И до ,,латышей,,тоже дойдут... Не все коту масленица...Не светит им мировое господство....Как бы не случилось наоборот 😈👽

    4
    1
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Говорят,что таких раньше лечили принудительно,а сейчас они спокойно сидят в Сейме и в правительстве... Поручик Голицын,а может вернёмся?!

    6
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик-фронтовик награждена дипломом «Европейский человек в Латвии»
Изображение к статье: Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах
Изображение к статье: Латвийская собственность оказалась на чужой территории – как быть? Эксклюзив!
Изображение к статье: Тип погоды во вторник - неуютный

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео