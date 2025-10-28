Baltijas balss logotype
Азартная игра с государством: руководители Latvijas Loto вытянули счастливый билетик

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр культуры Агнесе Лаце тоже в теме: призывает играть в Senatnes loterija.

Министр культуры Агнесе Лаце тоже в теме: призывает играть в Senatnes loterija.

ФОТО: LETA

Вклад данного акционерного общества в государственный бюджет не слишком велик — на 2026 год запланировано перечислить дивидендов не менее 9 357 760 евро, что несколько меньше показателей текущего года — 10 033 770 евро. 30% прибыли остается в Latvijas Loto, держателем акций коего является Министерство финансов.

Социально ответственная игра

Согласно представленному Минфином документу, Latvijas Loto в период 2025-27 гг. намерена «создать ряд новых продуктов и модернизировать имеющиеся». Ведь это - «единственное национальное предприятие лотерей, которое на международно признанном уровне социальной ответственности, безопасности и качества организует лицензированные розыгрыши государственного значения, направляя потребителей на игру в социально ответственной, безопасной и легальной среде».

Через Latvijas Loto в 2024 году прошло 100,3 миллиона евро оборота, прибыль до уплаты налогов была 16 миллионов евро, а рассчитанные платежи в бюджет — налоги, пошлины и дивиденды — 21,8 миллионов евро. «Объем рынка розыгрышей государственного масштаба постоянно возрастает», – указывает ведомство Арвилса Ашераденса («Новое Единство»).

В ближайшее время будет запущена Senatnes loterija – «новая моментальная лотерея с целью общественного блага»; розыгрыш Sporto; международный цифровой розыгрыш EuroDreams. Тем самым годовой оборот предполагается поднять до 130 000 000 евро.

Крупные ставки

А вот сотрудников в Latvijas Loto за 3 года увеличится на 44 единицы, причем фонд вознаграждения планируют поднять на 15%. «Большая часть из вакансий планируется в областях, которые прямым образом содействуют приросту оборота — торговля, э-коммерция, маркетинг и ИТ».

Между тем, руководят Latvijas Loto люди, которые и без того чрезвычайно заняты. Взять, к примеру, председателя совета — Имантса Паэглитиса. В его декларации для Службы государственных доходов за 2024 год указано, что он получил 32 963,34 EUR в муниципальном SIA Rīgas ūdens, и 39 540 EUR в государственном акционерном обществе Latvijas Loto. Также в числе должностей г-на Паэглитиса указано членство в совете акционерного общества Pasažieru vilciens. То есть, следите за руками: человек одновременно и железной дорогой руководит, и водоканалом, и лотереями!

А если припомнить, что совсем недавно, в разгар ковидобесия, тот же И.Паэглитис был председателем правления Рижской Восточной клинической университетской больницы, то и медицина ему не чужда. Кстати, официально закончив работу в «Гайльэзерсе» 7 января 2023 года, ее руководитель отчитался о полученных 1818,18 EUR. Заработок за неделю.

Аналогичным совместительством балуются и прочие руководители Latvijas Loto. Так, заместитель председателя совета Виктор Троицын за прошлый год заработал в госкомпании 35 580 EUR, но вместе с тем ему 26 322,60 EUR выплатило муниципальное предприятие SIA Rīgas meži. Член совета Марцис Гаспажиньш на лотереях получил те же 35 580 EUR, но еще и 32 638 EUR от SIA Rīgas namu pārvaldnieks, где он является зампредом совета. Самым же высокооплачиваемым среди руководителей Latvijas Loto служит член правления Янис Поне — за прошлый год он декларировал 126 451,90 EUR, правда, это по единственному месту работы. Вот, что называется, всего себя отдал родному предприятию. Прочим бы латвийцам так бы играть, в беспроигрышную-то лотерею.

#лотерея
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(4)
  • пк
    полосатый конь
    28-го октября

    Не знаю, как сейчас, а раньше в лотерею выигрывали в основном родственники и друзья организаторов. Ещё те, кому надо было деньги помыть. А так то ненавязчивая, блин, реклама...

    22
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го октября

    Если рученята шаловливые привыкли шулеровать, то результат предсказуем, да и цифирь однако весьма впечатляет!

    23
    2
  • A
    Anim
    28-го октября

    Пока всем чинушам не запретим "совмещать должности" - будем скатываться в нищету.

    40
    2
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Первый комментарий на латышском языке под петицией латышей о сохранении памятника Упитису был такой К власти в Латвии в 1991 году пришли сионисты и коллабрационисты. И кто из них кто-не важно У них будет один путь 😈👽

    33
    3
