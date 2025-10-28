Baltijas balss logotype
Латвия — страна собственников: 8 из 10 жителей живут в своих домах 4 2633

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латвия — страна собственников: 8 из 10 жителей живут в своих домах

Уровень прав собственности на недвижимость в Латвии в настоящее время превышает 80%, что является одним из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Dienas Bizness.

По данным ОЭСР, 71,3% жителей Латвии проживают в собственной недвижимости, почти десятая часть - в собственном жилье, используя банковский кредит, а 11,6% арендуют жилье. Доля частной собственности еще выше только в Польше, Венгрии и Литве, где в собственных домах и квартирах проживают от 72 до 76% жителей.

Замыкают список, в основном, богатые западные страны: например, в Швейцарии только 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им жилье без кредитных обязательств, в Нидерландах - 10,7%, а в Дании - 13,4%. Эксперты отрасли отмечают, что эта тенденция тесно связана с процессами приватизации, и прогнозируют, что существенных изменений на рынке в ближайшее время не произойдет.

Высокий уровень владения недвижимостью в Латвии обусловлен несколькими факторами, сказала представитель "Colliers Baltic" Агия Вердиня.

"Во-первых, приватизация, прошедшая в 1990-х годах, позволила большому количеству домохозяйств приобрести собственное жильё по относительно низкой цене, а потом оно передавалось из поколения в поколение. Во-вторых, в Латвии долгое время были крайне неблагоприятные условия для развития арендного жилья, и, в-третьих, для многих домохозяйств жильё служило единственной формой накопления капитала. Следует также учитывать, что исторически ежемесячный платёж по кредиту за равноценную недвижимость был в основном ниже арендной платы, а все государственные программы поддержки традиционно были направлены на тех, кто хочет купить жильё, а не арендовать. Обобщая все эти факторы, становится понятно, почему интерес к возможности аренды жилья в Латвии по-прежнему низок. С одной стороны, это сдерживает развитие профессионального рынка аренды и ограничивает мобильность, но, с другой стороны, недвижимость даёт многим людям чувство безопасности и служит формой сбережений", - отмечает Вердиня.

Рынок аренды в Западной Европе существенно отличается от Латвии и стран Балтии, поскольку им часто управляют фонды или компании, способные обеспечить как более высокие стандарты качества, так и гибкость.

"Мы живём в стране, где вся экономика сосредоточена в Риге, но, например, в Германии много крупных городов, и люди постоянно мигрируют, поэтому рынок аренды жизненно важен. Во многих местах кредиты дороже, и нет программ поддержки приобретения недвижимости, поэтому аренда в этих странах - более рациональный выбор", - говорит Вердиня, подчеркивая, что рынок профессиональной аренды в Латвии имеет потенциал.

#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    28-го октября

    А мечту феодалов озвучила ещё в 2015 Датская принцесса:К 2030 у вас ничего не должно быть и вы будете счастливы(ну это кто останется в живых) и пошло поехало:Ковид,война....бедность,цены... Так что не расслабляйтесь...Ещё до 2030 5 лет...Успеют,если их не остановят печи Польши...

    16
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го октября

    торг компания Латв Республика, вас всех наепала.

    СССР дал всем квартиры в бесрочное пользование, она эта квартира была вашей!! "приватизировав" квартиру , вы разорвали бесрочный договор.

    торг компания Латв Республика взяла в аренду землю, инфраструктуру, недвижимость в аренду на 30 лет.

    вас отымели несколько раз без вазелина

    28
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го октября

    Собственность-это фуфел. Тебе лишь дали на время в аренду ей пособственничать. Не будешь платить на неё налог, подадут в суд и тебя вып@здят из этой твоей собственности. И лох в иллюзиях-я собственник! мдааа..

    41
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го октября

    Во-первых, приватизация, прошедшая в 1990-х годах, -- Ну конечно же мы все помним, как в течении полугода латыши вносили все доступные деньги в пенсионный фонд. Продавали коров, овец, свиней, машины и квартиры продавали, чтобы пенсия была многотысячная. Знали об этом только свои люди,чужим и тем более русским, об этом не говорили.

    36
    4
Читать все комментарии

