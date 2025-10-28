Министерство здравоохранения (VM) Латвии рассмотрело предложение установить единые цены на рецептурные лекарства во всех аптеках страны, однако пришло к выводу, что введение такой системы нецелесообразно.

По оценке ведомства, это не принесло бы существенной пользы в сфере охраны здоровья населения. Об этом говорится в докладе министерства, рассмотренном сегодня правительством ЛР.

В документе отмечается, что поручение провести анализ целесообразности введения принципа единой цены было дано больше года назад – на заседании Кабинета министров 16 июля 2024 года при рассмотрении поправок к правилам ценообразования на медикаменты.

Для выполнения этого поручения была создана рабочая группа, которая изучила опыт других стран и практику судов Европейского Союза.

В нескольких странах Европы, включая Германию, Францию и Финляндию, действует система фиксированных аптечных наценок на рецептурные лекарства, обеспечивающая одинаковые конечные цены во всех аптеках. Это гарантирует пациентам равный финансовый доступ к препаратам и поддерживает малые аптеки.

Однако, как отмечает министерство, такой подход несет риски: если наценка установлена слишком низкой, сельские аптеки могут стать нерентабельными, что приведет к сокращению аптечной сети.

Для оценки реальной ситуации Инспекция здоровья провела мониторинг цен в четырех регионах Латвии и в Риге. Анализ показал, что средняя стоимость выбранных лекарств существенно не различается: в городах — 9,94 евро, за пределами городов — 9,94 евро, а в Риге — 9,99 евро. Разница не превышала 5%. Большинство аптек применяют максимальную наценку, поэтому цены мало зависят от расположения.

Небольшие различия чаще всего объясняются закупочными ценами на остатки товаров. В редких случаях более низкие цены наблюдались в независимых аптеках.

Рабочая группа пришла к выводу, что введение единой цены на рецептурные лекарства в Латвии не улучшит доступ к медикаментам и может даже уменьшить конкуренцию.