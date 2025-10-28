Несмотря на то, что о проблеме моббинга и босcинга в Латвии говорят всё чаще и громче, эти явления по‑прежнему остаются частью многих рабочих коллективов, пишет LA.lv, рассказывая история женщины, ставшей жертвой моббинга, которая проработала четыре с половиной года в хорошо известном в Латвии учебном заведении с христианским уклоном.

Даже в школах, которые снаружи кажутся образцовыми и благоустроенными, внутри могут происходить вещи, о которых трудно поверить. Учителя и сотрудники сталкиваются с неуважением, внезапными и необъяснимыми решениями, а также с серьёзными нарушениями условий труда, влияющими как на школьную атмосферу, так и на физическое и эмоциональное состояние работников.

Собеседница рассказала, что ушла из школы именно из‑за моббинга. Она работала учительницей и библиотекарем. Пережитые унижения оставили настолько глубокие эмоциональные следы, что женщина даже не хочет указывать это место работы в своём CV.

По её словам, особенно ярко ощущалась непрозрачность решений руководства. Например, без объяснений у неё отобрали один из классов, где она вела около пяти уроков в неделю.

«Без каких-либо предупреждений, что я что-то делаю неправильно, меня просто поставили перед фактом. Сначала сказали, что будто бы поступило письмо от родителей. Когда я попросила показать его — отказали. Позже выяснилось, что на работу приняли учительницу, близкую к руководству школы, и мои часы передали ей», — рассказала бывшая сотрудница.

Женщина вспоминает особенно болезненный случай, когда её публично унизили перед учениками. «Я преподавала факультатив старшеклассникам. Урок проходил рано утром, в восемь, и многие ученики не приходили. Поэтому оценить их знания было трудно. Мы с руководством договорились, что в конце года будет тест, чтобы можно было поставить оценки. Но в день теста директор школы, крича на весь класс, публично обвинила меня в самоуправстве, хотя всё было согласовано».

После этого случая женщина хотела уйти, но осталась — и, как говорит сейчас, совершила ошибку. Вскоре последовали новые эпизоды, оставившие психологическую травму.

На вопрос, испытывали ли моббинг другие коллеги, она ответила утвердительно — многие просто внезапно увольнялись. Примечательно, что на сайте школы до сих пор опубликованы имена людей, которые давно там не работают.

Женщина также вспоминает проявления неуважения даже в отношении физической рабочей среды. «Я выполняла и функции библиотекаря. Однажды руководство решило снести стену в читальном зале, и я узнала об этом уже после того, как всё было сделано. Меня в тот день не было на месте. Когда я вернулась, моя рабочая зона и личные вещи были в пыли, книги — неизвестно где. Это было вопиющее неуважение».

Был и другой случай: «Недалеко от библиотеки находился туалет для учителей, который должны были ремонтировать. Унитаз сняли и поставили в читальном зале, где он простоял несколько месяцев. Причём это был старый, дефектный унитаз, который собирались выбросить. Конечно, все, кто заходил в библиотеку, особенно ученики, посмеивались над этим».

Последней каплей стала ситуация с техническим работником, который, по словам женщины, систематически позволял себе непристойные шутки, свистел ей вслед и однажды ткнул её длинной палкой в ягодицу. Он также присылал ей оскорбительные видео и провокационные фотографии. Руководство на жалобы не реагировало.

Позже женщина узнала, что этот же работник ударил ученика по лицу — 11 апреля этого года. Но руководство «замяло» инцидент. «Когда я спросила, почему его не уволили немедленно, мне ответили, что ему лишь вынесли два выговора задним числом», — рассказывает бывшая сотрудница.

По её словам, у этого человека были особые привилегии: бесплатные обеды, возможность принимать друзей на территории школы во время рабочего дня. «Он был близок к руководству», — утверждает она.

Когда терпение лопнуло, женщина потребовала, чтобы один из них — либо она, либо он — ушёл. Но ей ответили, что уволить его невозможно, потому что, как оказалось, в школе нелегально работал ещё один помощник, зарплата которому шла через этого же сотрудника.

«То есть все знали, что он там работает, но не знали, что нелегально. Я была поражена — всё делается незаконно, и никто этого не скрывает».

Женщина решила рассказать о своём опыте, чтобы призвать других не молчать и не терпеть. «Нужно искать помощь. Никто не заслуживает быть униженным на работе, где проводит большую часть жизни».

