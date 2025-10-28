Baltijas balss logotype
Ригу утеплят через 300 лет? Реновация домов застопорилась 2 1091

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ригу утеплят через 300 лет? Реновация домов застопорилась

Сказать, что реновация зданий в Риге идёт медленно, - значит ничего не сказать, пишет Latvijas Avize.

Из 11,7 тысяч многоквартирных домов Риги, составляющих около 30% от общего числа многоквартирных домов Латвии, реновировано около трёх-четырёх процентов. Это примерно в два раза меньше средних показателей реновации по всей стране (6-7%). Другими словами, если с начала утепления в начале 2000-х годов Риге удалось утеплить несколько процентов зданий, то для утепления всей Риги такими темпами потребуется не менее трёхсот лет, а возможно, и больше.

Следует также учитывать, что Рига отстаёт от среднелатвийских показателей в два раза, а от соседних столиц в шесть-десять раз: в Таллинне уже утеплено 20-25% зданий, а в Вильнюсе - 25-30%. Объяснений этому несколько, но одно из самых важных - значительно более активное участие государства и самоуправлений.

В Эстонии программа реновации зданий была запущена раньше, чем в Латвии, и проходила при мощной государственной поддержке и участии жилищных кооперативов. Во многом это стало возможным благодаря стратегическому решению, принятому ещё в 1990-х годах, о том, что приватизация квартир в домах возможна только одновременно с созданием товарищества по управлению домом. Таким образом, эстонцы решили проблему, с которой в Латвии борются уже 30 лет. В Латвии по-прежнему проблема в том, что владельцы квартир считают, что ответственность за общее управление и благоустройство здания лежит на самоуправлении и домоуправлении.

В Литве процесс реновации зданий прошёл быстрее всего в странах Балтии благодаря централизованной государственной программе и обязательному участию самоуправлений в проектах по утеплению зданий.

Стремясь ускорить процесс реновации зданий, Рижское самоуправление выдвинуло идею реновации кварталов. Идея состоит в том, что реновировать нужно не отдельные здания, а целые кварталы, добиваясь единой стилистики и включения в проекты реновации общественного пространства, или прилегающей к зданию территории.

Этот подход не совсем нов - он уже опробован в европейских странах. В Латвии он реализуется, например, в Валмиере, где 59 из 158 зданий, находящихся под управлением "Valmieras namsaimnieks", уже утеплены, а ещё десять находятся в процессе утепления. В свою очередь, в уже упомянутом Вильнюсе город предлагает благоустроить на средства самоуправления территории домов, жильцы которых согласились на реновацию и утепление.

Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    28-го октября

    Из за этой реновации я продала квартиру,зачем мне зависимость от банка на 20 лет, кто знает, что будет впереди.Уже сейчас цесиская фирма у нас брала ежемесячно аванс 30 евро каждый месяц.А потом днгьги счезли. Эх проверить бы куда

    11
    2
  • A
    Aleks
    28-го октября

    А зачем утеплять,если грядет потепление?!😛😀 Правящие,или звезду снимите с груди,или трусы оденьте.

    24
    4

