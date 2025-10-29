Baltijas balss logotype
Невероятно: с электронной очередью белорусам вернуться домой через Латвию стало гораздо проще 0 2463

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Невероятно: с электронной очередью белорусам вернуться домой через Латвию стало гораздо проще
ФОТО: LETA

После того, как Литва стала закрывать границу с Беларусью, жители этой страны стали возвращаться домой на авто и автобусах через Латвию. После того, как Латвия ввела электронную очередь на своих границах, этот процесс значительно ускорился.

Как сообщают белорусские СМИ, если сразу после запуска электронной очереди выехать из Латвии в Беларусь было возможно не раньше чем через неделю, то постепенно эта очередь рассосалась, и теперь свободные окошки есть на выезд в тот же день. Если раньше в сутки было 55 слотов, то сейчас — почти 150.

Беларусам также напоминают, что с 1 сентября действуют новые правила въезда в Латвию. Иностранец обязан заполнить анкету не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Если анкеты не будет — теоретически может ожидать штраф до 2000 евро и депортация. Это касается в том числе транзита по территории Латвии при заезде из Эстонии и Литвы.

Второе важное обстоятельство заключается в том, что в Латвии продолжает действовать полный запрет на проезд авто с белорусскими номерами. Поэтому заполнить за 48 часов анкету и без очереди выехать через Латвию могут не все - машина не должна быть на белорусской или российской регистрации.

Как ранее сообщал Otkrito.lv, Литва пообещала закрыть границу с Беларусью из-за воздушных шаров с контрабандой - исключение будет сделано только для дипломатов и граждан ЕС.

#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
