У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались недовольные, сообщили в Государственной полиции.
Пикет начался в 18 часов, а вскоре после 19 его участники уже начали расходиться - холодно. В целом пикет прошел без происшествий.
Собравшиеся с плакатами призывали "прекратить прикрывать тех, кто бьет" и не выходить из Стамбульской конвенции.
Собравшиеся держали в руках флаги Латвии и Европейского союза. У здания Сейма также развевались флаги сообщества ЛГБТ+.
Участники пикета, в основном молодые люди, отметили, что "мнение популистов - это не народная правда". Участники пикета взяли с собой своих детей и домашних животных.
Протестующие выкрикивали, например, такие лозунги: "Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию", "Конвенции - да, мракобесию - нет!", "Сегодняшние решения - завтрашние синяки" и т.п.. Собравшиеся использовали вспышки телефонных видеокамер и другие осветительные приборы, а также духовые инструменты и пели.
За происходящим следило большое число полицейских, в Старой Риге тоже наблюдалось более значительное их количество, чем обычно.
Участники пикета отметили, что многие страны Евросоюза призвали латвийских парламентариев передумать и не выходить из Стамбульской конвенции.
Сейм в первом чтении 52 голосами поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. Завтра ожидается голосование Сейма во втором, окончательном чтении.
Valsts policijas aplēses liecina, ka šodien, 29. oktobrī, pie Saeimas pieteiktajā sapulcē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pulcējās aptuveni 5 tūkstoši cilvēku.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 29, 2025
Par sabiedrisko kārtību un drošību rūpējās Valsts policija sadarbībā ar @RigasPP. Pasākums aizvadīts bez…
