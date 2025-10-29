Baltijas balss logotype
У Сейма протестовали против выхода из Стамбульской конвенции 0 174

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: У Сейма протестовали против выхода из Стамбульской конвенции

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались недовольные, сообщили в Государственной полиции.

Пикет начался в 18 часов, а вскоре после 19 его участники уже начали расходиться - холодно. В целом пикет прошел без происшествий.

Собравшиеся с плакатами призывали "прекратить прикрывать тех, кто бьет" и не выходить из Стамбульской конвенции.

Собравшиеся держали в руках флаги Латвии и Европейского союза. У здания Сейма также развевались флаги сообщества ЛГБТ+.

Участники пикета, в основном молодые люди, отметили, что "мнение популистов - это не народная правда". Участники пикета взяли с собой своих детей и домашних животных.

Протестующие выкрикивали, например, такие лозунги: "Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию", "Конвенции - да, мракобесию - нет!", "Сегодняшние решения - завтрашние синяки" и т.п.. Собравшиеся использовали вспышки телефонных видеокамер и другие осветительные приборы, а также духовые инструменты и пели.

За происходящим следило большое число полицейских, в Старой Риге тоже наблюдалось более значительное их количество, чем обычно.

Участники пикета отметили, что многие страны Евросоюза призвали латвийских парламентариев передумать и не выходить из Стамбульской конвенции.

Сейм в первом чтении 52 голосами поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. Завтра ожидается голосование Сейма во втором, окончательном чтении.

#акции протеста #стамбул #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
