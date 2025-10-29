Baltijas balss logotype
Распространение гриппа сохраняется на низком уровне 0 58

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Распространение гриппа сохраняется на низком уровне

На минувшей неделе распространение гриппа и других острых респираторных инфекций сохранилось на низком уровне, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Грипп клинически установлен у четырех пациентов, то есть в среднем заболеваемость составляет 5,9 случая на 100 000 жителей, что на 36,2% больше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 4,3 случая на 100 000 жителей. Три случая гриппа зарегистрированы в Юрмале и один в Риге.

В больницах лабораторно подтверждено восемь случаев заболевания гриппом - пять случаев вируса типа А и три - типа B.

С начала сезона зарегистрировано 17 случаев гриппа. На минувшей неделе и с начала сезона гриппа не поступало сообщений о случаях смерти пациентов с подтвержденным гриппом или с подозрением на него.

С другими острыми респираторными инфекциями за неделю в практики семейных врачей обратились 750 пациентов, что на 14% меньше, чем за предыдущую неделю.

С пневмонией в больницы обратились 27 пациентов, что меньше на 13,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Доля пациентов с респираторными инфекциями составляет 14% от общего числа обратившихся к семейному врачу.

На минувшей неделе немного увеличилась доля положительных тестов на грипп в стационарных учреждениях медицинского обслуживания. В стационарах на минувшей неделе на грипп были протестированы 214 пациентов, при этом в четырех случаях был выявлен положительный результат, в том числе у трех пациентов определен грипп типа А и у одного - грипп типа В.

Доля положительных образцов инфекции "Covid-19" на минувшей неделе снизилась: были протестированы 403 пациента, из которых у 42, или в 10,4% случаев, был положительный результат. Неделей ранее вирус был подтвержден в 11,2% случаев.

При этом на минувшей неделе в больницы поступили 36 новых пациентов с "Covid-19", что на два больше, чем на предыдущей неделе. Всего в стационарах лечились 80 пациентов с этой инфекцией, из них с основным диагнозом "Covid-19" было 29 пациентов, или 36,3%.

На минувшей неделе зарегистрировано два случая смерти пациентов, у которых лабораторно подтверждена инфекция "Covid-19". С начала сезона мониторинга гриппа всего зарегистрировано 19 смертей пациентов с "Covid-19".

Как сообщалось, в нынешнем сезоне в Латвии на средства госбюджета закуплено на 1,9% больше вакцин против гриппа, чем в предыдущем году - в общей сложности 133 120 доз.

ЦПКЗ призывает жителей взвесить и спланировать вакцинацию против гриппа, подчеркивая, что лучшее время для вакцинации от гриппа - конец октября или начало ноября.

В этом сезоне жителям доступны три вида вакцин против гриппа, состав которых адаптирован к циркулирующим разновидностям вируса: "Vaxigrip" - стандартная инъекционная вакцина для населения от 6 месяцев до 59 лет, высокодозированная инъекционная вакцина "Efluelda" для людей с 60 лет и назальная вакцина "Fluenz" для детей от 2 до 17 лет, относящихся к группам риска по здоровью.

