В Даугавпилсе поменяли почти все советские лифты: сколько это стоит? 1 988

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Даугавпилсе поменяли почти все советские лифты: сколько это стоит?

В Риге торжественно объявили о замене первого лифта в многоквартирном доме. В Даугавпилсе скоро объявят о замене последнего.

К концу 2025-го года в городе планируется заменить 97% лифтов в домах, находящихся в управлении местного муниципального домоуправа.

Сейчас в управлении этого предприятия находится 67 многоквартирных домов с лифтами.

Замена одного лифта стоит 43-50 000 евро. Вопрос о порядке оплаты решается на общем собрании. Обычно жильцы выбирают вариант, при котором часть расходов покрывается из накопительного фонда, а оставшаяся сумма берется в кредит.

Что существенно: лифт является общей собственностью всех владельцев квартир. То есть расходы, связанные с его эксплуатацией, должны покрывать все собственники, включая тех, кто живет на 1-м и 2-м этажах, и которым лифты не очень-то нужны.

Первый лифт, соответствующий стандартам безопасности ЕС и получивший сертификат CE, был установлен Даугавпилсе еще в 2006-м году на улице Ятниеку, 68. С тех пор процесс замены лифтов продолжается, и к концу 2025 года будет заменено 65 лифтов – 97% от их общего количества.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го октября

    Это были лифты белорусского производства из города Могилёва. Кстати, во всех микрорайонах городов Латвии стоят лифты этого Могилёвского завода. У нас в Риге, в микрорайоне Межциемс, они стоят с 1979 года и прекрасно работают до сих пор!

    22
    3

