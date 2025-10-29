В Риге торжественно объявили о замене первого лифта в многоквартирном доме. В Даугавпилсе скоро объявят о замене последнего.

К концу 2025-го года в городе планируется заменить 97% лифтов в домах, находящихся в управлении местного муниципального домоуправа.

Сейчас в управлении этого предприятия находится 67 многоквартирных домов с лифтами.

Замена одного лифта стоит 43-50 000 евро. Вопрос о порядке оплаты решается на общем собрании. Обычно жильцы выбирают вариант, при котором часть расходов покрывается из накопительного фонда, а оставшаяся сумма берется в кредит.

Что существенно: лифт является общей собственностью всех владельцев квартир. То есть расходы, связанные с его эксплуатацией, должны покрывать все собственники, включая тех, кто живет на 1-м и 2-м этажах, и которым лифты не очень-то нужны.

Первый лифт, соответствующий стандартам безопасности ЕС и получивший сертификат CE, был установлен Даугавпилсе еще в 2006-м году на улице Ятниеку, 68. С тех пор процесс замены лифтов продолжается, и к концу 2025 года будет заменено 65 лифтов – 97% от их общего количества.