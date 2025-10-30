С 1 января следующего года планируется сократить максимальную площадь строящегося дома, который семья может возвести своими силами без привлечения строительных компаний, — с нынешних 400 до 200 квадратных метров. Цель этого нововведения — сократить теневую экономику в строительной отрасли, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

С 1 января 2026 года в случае строительства жилого дома будет официально уменьшена разрешённая площадь объекта (с 400 м² до 200 м²), которую можно будет возводить самостоятельно, не привлекая зарегистрированного застройщика.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли они лично такие изменения в строительных нормах Латвии, около трети (30%) жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет дали утвердительный ответ (11% — «определённо да», 19% — «скорее да»).

В то же время почти две пятых (39%) респондентов заявили, что не поддерживают такие изменения (16% — «скорее нет», 23% — «определённо нет»).

15% опрошенных указали, что не были проинформированы об этих изменениях.

16% не выразили конкретного мнения по этому вопросу.

Почти каждый десятый (9%) житель Латвии в возрасте от 18 до 65 лет указал, что данные изменения в строительных нормах повлияют на него лично.

Две трети (68%) считают, что эти изменения их не коснутся.

Около четверти (23%) не дали определённого ответа.

ТВ3