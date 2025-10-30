Baltijas balss logotype
«Принимая во внимание агрессивную политику России...»: король Дании поможет Латвии сформировать дивизию

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

На заседании Кабинета Министров во вторник был принят проект меморандума между Латвией и Данией о штабе Многонациональной дивизии «Север». Это решение было приурочено к визиту в Латвию короля Дании Фредерика Х. Он, кстати, является прямым потомком Императора Всероссийского Николая I.

«Для служебного пользования»

Формирование дивизии «Север» проходит в соответствии с планом правительства Эвики Силини - «обеспечивать присутствие союзных государств и способствовать оказанию военной готовности для поддержки Латвии в осуществлении оборонительных мероприятий».

Штаб дивизии будет включать в себя два элемента, в мирное время находящиеся в Дании и Латвии. В кризисное время будет проведено объединение, отмечается в документе, направленном правительству министром обороны Андрисом Спрудсом («Прогрессивные»).

Есть и идеологическое обоснование: «Учитывая агрессивную внешнюю политику России, НАТО еще с 2014 года усиленно принимало различные укрепляющие безопасность меры для содействия сдерживанию и безопасности в ее странах-членах. Например, НАТО разместило боеспособные многонациональные подразделения батальонного уровня в странах Балтии и Польше, созданы подразделения по интеграции сил НАТО в странах восточной границы НАТО, усилено патрулирование воздушного пространства над государствами Балтии».

Технические детали и параметры финансирования дивизии содержатся в протоколах с грифом «Для служебного пользования».

Боевой путь Дании

Стоит отметить, что армия Дании, главнокомандующим которой является король Фредерик X, состоят из 21 000 военных и 4638 человек гражданского персонала.

В 1940 году при вторжении Вермахта датская армия оказала сопротивление, было убито 2 немца и 15 датчан. В движении Сопротивления погибло около 1300 человек, а 6000 датчан воевали в войсках СС на Восточном фронте.

В 1992 году военный контингент Дании был направлен в Боснию, 29 апреля 1994 года в ходе операции Bollebank танки Leopard 1A5 Дании вступили в бой с сербскими подразделениями, а 25 октября 1994 года обстреляли сербские позиции в районе Тузлы.

В 1999 году Дания принимала участие в военной операции НАТО против Югославии.

С осени 1999 года Дания участвует в операции НАТО по поддержанию стабильности в Косово, военнослужащие Дании включены в силы KFOR в составе многонациональной бригады «Север».

С января 2002 до июня 2021 года Дания принимала участие в войне в Афганистане. Дания принимала участие в войне в Ираке с апреля 2003 по 21 декабря 2007 года. ВМС Дании принимают участие в операции НАТО Ocean Shield по борьбе с пиратством в Аденском заливе и у берегов Африканского Рога. Также, ВВС Дании принимают участие в операции НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии (Operation Baltic Air Policing»).

В 2011 году Дания принимала участие в военной интервенции в Ливию. В состав группировки были направлены шесть истребителей F-16 и один транспортник C-130J-30 Super Hercules, в общей сложности, в ВВС Дании совершили 599 вылетов, сбросив на объекты на территории Ливии 923 управляемых авиабомб. В 2013—2022 гг. вооруженные силы Дании участвовали в военной операции в Мали.

Потери Дании за все время участия в миротворческих операциях ООН составили 51 человека погибшими.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(9)
  • А
    Антимонетарист
    30-го октября

    Как вам такое? «Для служебного пользования». Опустить свои ручки безнаказанно в государственный бюджет можно именно с такой формулировкой! А потом армия-рекетиры покормятся на чужих харчах, отожмут бизнес покрупнее, и свалят...

    22
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го октября

    Смотрю Датские монархи совсем перестали себя уважать.

    33
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    30-го октября

    Формирование дивизии «Север» - продолжатели традиций вермахта "группы армий "Север" (Heeresgruppe Nord)? Участие в колониальных, империалистических войнах как бы намекает. Длой монархию! Да здравствует Датская Народная Республика! Потомкам николая 1 судьбы Николая2!

    18
    3
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Так как Дания участвовала в войнах на стороне США,которые были выгодны Израилю,о чем говорят даже некоторые политики США,которые не продались израильскому лобби,то и в Дании у руля такие же как в Латвии-нацисты.Кто ж окажет помощь Латвии,когда их основной оплот США свалит отсюда?😀А если в России произойдут перемены?😀Смертники голимые,коих и не жалко совершенно.А Израиль только хитро ухмыльнется.,хотя и ему недолго осталось 😈🔯

    23
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    Ну а почему бы своих дармоедов не отправить на сторонний прокорм?

    38
    2
  • Д
    Дед
    30-го октября

    Вся армия Дании 21000 человек, включая половину дармоедов, кто из кабинета не выйдет. Армия Латвии 8000 человек. Дивизия 10000 человек. Что вся датская армия планирует квартироваться в Латвии, а кто за это будет платить? Опять мы? У потенциального противника, только во Пскове около 20000, а в Лен. обл. до 100000 военнослужащих. Они же шапками закидают, всю эту дивизию и армию Латвии Литвы и Эстонии вместе взятых.

    50
    4
  • Д
    Добрый
    Дед
    31-го октября

    У раши хорошо получается закидывать мир соловьиным помётом

    0
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    А кто это рядом с королевой? Никак вторая половина у президента появилась?

    31
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    Это же наша неудавшаячя кинозвезда. Хотя да - в фильмаз, где её недосняли, на лица не смотрят...

    40
    3
Читать все комментарии

