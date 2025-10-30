На заседании Кабинета Министров во вторник был принят проект меморандума между Латвией и Данией о штабе Многонациональной дивизии «Север». Это решение было приурочено к визиту в Латвию короля Дании Фредерика Х. Он, кстати, является прямым потомком Императора Всероссийского Николая I.

«Для служебного пользования»

Формирование дивизии «Север» проходит в соответствии с планом правительства Эвики Силини - «обеспечивать присутствие союзных государств и способствовать оказанию военной готовности для поддержки Латвии в осуществлении оборонительных мероприятий».

Штаб дивизии будет включать в себя два элемента, в мирное время находящиеся в Дании и Латвии. В кризисное время будет проведено объединение, отмечается в документе, направленном правительству министром обороны Андрисом Спрудсом («Прогрессивные»).

Есть и идеологическое обоснование: «Учитывая агрессивную внешнюю политику России, НАТО еще с 2014 года усиленно принимало различные укрепляющие безопасность меры для содействия сдерживанию и безопасности в ее странах-членах. Например, НАТО разместило боеспособные многонациональные подразделения батальонного уровня в странах Балтии и Польше, созданы подразделения по интеграции сил НАТО в странах восточной границы НАТО, усилено патрулирование воздушного пространства над государствами Балтии».

Технические детали и параметры финансирования дивизии содержатся в протоколах с грифом «Для служебного пользования».

Боевой путь Дании

Стоит отметить, что армия Дании, главнокомандующим которой является король Фредерик X, состоят из 21 000 военных и 4638 человек гражданского персонала.

В 1940 году при вторжении Вермахта датская армия оказала сопротивление, было убито 2 немца и 15 датчан. В движении Сопротивления погибло около 1300 человек, а 6000 датчан воевали в войсках СС на Восточном фронте.

В 1992 году военный контингент Дании был направлен в Боснию, 29 апреля 1994 года в ходе операции Bollebank танки Leopard 1A5 Дании вступили в бой с сербскими подразделениями, а 25 октября 1994 года обстреляли сербские позиции в районе Тузлы.

В 1999 году Дания принимала участие в военной операции НАТО против Югославии.

С осени 1999 года Дания участвует в операции НАТО по поддержанию стабильности в Косово, военнослужащие Дании включены в силы KFOR в составе многонациональной бригады «Север».

С января 2002 до июня 2021 года Дания принимала участие в войне в Афганистане. Дания принимала участие в войне в Ираке с апреля 2003 по 21 декабря 2007 года. ВМС Дании принимают участие в операции НАТО Ocean Shield по борьбе с пиратством в Аденском заливе и у берегов Африканского Рога. Также, ВВС Дании принимают участие в операции НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии (Operation Baltic Air Policing»).

В 2011 году Дания принимала участие в военной интервенции в Ливию. В состав группировки были направлены шесть истребителей F-16 и один транспортник C-130J-30 Super Hercules, в общей сложности, в ВВС Дании совершили 599 вылетов, сбросив на объекты на территории Ливии 923 управляемых авиабомб. В 2013—2022 гг. вооруженные силы Дании участвовали в военной операции в Мали.

Потери Дании за все время участия в миротворческих операциях ООН составили 51 человека погибшими.