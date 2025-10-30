Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Надо запасаться водой? Через месяц в Риге заметно подскочат тарифы Rīgas ūdens 4 1835

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: Надо запасаться водой? Через месяц в Риге заметно подскочат тарифы Rīgas ūdens
ФОТО: LETA

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) в четверг утвердила проект тарифа на услуги водоснабжения, представленный SIA «Rīgas ūdens», который предусматривает повышение тарифа на 14% с 1 декабря этого года, говорится в сообщении «Rīgas ūdens», опубликованном на бирже Nasdaq Riga.

Повышение тарифа на 0,33 евро за кубометр необходимо для восстановления и обслуживания сетей водоснабжения и канализации, значительная часть которых уже превысила плановый срок эксплуатации, отмечают в компании.

С 1 декабря тариф на водоснабжение в Риге установлен в размере 2,67 евро за кубометр. Он будет состоять из платы за воду в размере 1,41 евро за кубометр и платы за канализацию в размере 1,26 евро за кубометр.

Повышение тарифа ориентировочно увеличит ежемесячные расходы на 2,60 евро для одной семьи в многоквартирном доме. По заверениям компании, это составляет менее 1% от среднего дохода семьи.

Действующий тариф на водоснабжение в Риге составляет 2,34 евро за кубометр без учета налога на добавленную стоимость, который состоит из тарифа на водоснабжение в размере 1,28 евро за кубометр и тарифа на канализацию в размере 1,06 евро за кубометр.

По данным компании, действующий тариф больше не покрывает расходы на обновление городской водопроводно-канализационной сети. В настоящее время 35% канализационных и 29% водопроводных трубопроводов в Риге превышают свой проектный срок эксплуатации. В результате количество аварий и расходы на аварийно-восстановительные работы ежегодно значительно растут, поэтому было принято решение о повышении тарифа на услуги водоканала.

Средства, полученные от повышения тарифов, будут направлены на реновацию городских сетей, благодаря чему к 2030 году «Rīgas ūdens» обновит не менее 90 километров водопроводных и 55 километров канализационных сетей. Это позволит «значительно сократить потери воды и риск аварий, а значит, и расходы для жителей».

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Согласно опубликованной компанией информации, из-за переоценки активов компания работала с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском самоуправлениях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

Читайте нас также:
#вода #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
14

Оставить комментарий

(4)
  • mk
    mihails kozlovskis
    31-го октября

    Наши правители не наказывают себе подобных у которых главное собственое обогащение а не интересы народа и поэтому предумавыют разные причины ,что б у этого народа побольше выманить и обокрасть и идут по этому любые методы ,потому,что им законы не сирашны они их сами пишут они только для народа.

    2
    1
  • М
    Михаил
    31-го октября

    самое коррумпированое предприятие Рижского самоуправления, притом настолько, что их наглость поражает. Нет никакого сомнения, что под видом своих ежегодных работ якобы по "реновации и ремонту" водопроводных сетей и канализации в Риге они просто тратят деньги рижских налогоплательщиков на личное обогащение своей конторы, и отстёгивают своему вышестоящему начальству, и мэру Риги. Любой кавалифицированный строитель, инженер по водоснабжению, посмотрев на их работу однозначно скажет, что это симуляция и имитация какой-то деятельности. Вскрытие асфальта, перекопка земли в одном и том же месте, годами(!), якобы для "замены" или "переподключения" труб - это всё для идиотов. Удивляюсь, почему КНАБ до сох пор не проверил их деятельность, подключив независимых экспертов, инженеров-строителей, не проверил все их СМЕТЫ на эти работы, сравнив их с РЕАЛЬНЫМИ затратами. Там бабло моется немеренно, понятно что их крышует мэрия и они отстегивают наверх. Позор.

    9
    1
  • пк
    полосатый конь
    30-го октября

    Водой ??? Лучше купите себе мозгов ! На привозе, в мясной лавке, говорят, осталось немного. Бараньих. Вариант, конечно, не очень. Но всяко лучше, чем совсем ни каких.

    9
    1
  • A
    Aleks
    30-го октября

    На всем советском работали почти 40 лет,складывая деньги в свою кубышку,а теперь народ должен оплачивать им ремонты. Один в один Мойши как в России,где Газпром заявил ,что у него убытки и долги,и россияне должны помочь,потому как ,,Газпром-это ,оказывается?!😀народное достояние,,при этом Миллер как получал 5 млн рублей в день так и получает как и второй Мойша Сечин. Совести вообще никакой . Латвия ничем не отличается от путинской России абсолютно Все один в один...😈👽👽👽🔯

    25
    11
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В регионах растут опасения относительно будущего общественного транспорта
Изображение к статье: facebook.com/RigaZoo
Изображение к статье: Абсурд в Риге: квартира сгорела, а счета продолжают приходить
Изображение к статье: На Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео