Несколько лет назад жильё жителя Зиепниеккалнса было уничтожено пожаром, возникшим по вине соседа с верхнего этажа. Квартира была разрушена как огнём, так и водой, использованной при тушении. Уже долгое время мужчина получает счета за коммунальные услуги за квартиру, в которой давно не живёт и которую решил передать государству. Это произошло более года назад, но счета продолжают приходить, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Три года назад в квартире на верхнем этаже жил сосед, который в пьяном виде во сне уронил стопку бумаги на электрическую плиту — квартира вспыхнула мгновенно. В это время Янис с семьёй, живущие на первом этаже, уже готовились ко сну.

«Он был пьян. Мы вызвали пожарных, но, к сожалению, было уже поздно — [пожар] уже набрал силу. Он нигде не работал, только разносил рекламные буклеты по магазинам — накопил полтонны в квартире. Бумаги загорелись, он бегал от одного окна к другому, но в итоге рухнул в кухне», - вспоминает Янис.

Сосед погиб в огне, и пожар разрушил не только его квартиру, но и остальные квартиры в доме. У Яниса и его семьи обрушились потолки, пол и мебель были затоплены водой — жить там было невозможно. Другим жильцам самоуправление выделило жильё, но Янису с женой и тремя детьми пришлось справляться самим.

«Честно говоря, нам ничего не дали. Мы сами начали искать квартиры, какое-то время снимали на улице Баускас, жили в подвале в Агенскалнсе — некуда было деться, хозяин пустил в подвал без удобств», - рассказал Янис.

Перемещения сопровождались регулярными счетами от «Rīgas namu pārvaldnieks». Янису, как владельцу квартиры, приходилось оплачивать коммунальные счета за разрушенное жильё.

«Сразу начали приходить счета за всё коммунальное, хотя там ничего не было. Всё выгорело — света не было, воды не было. По сути, платили в пустоту. Один из членов семьи узнал, что можно отказаться от квартиры через нотариуса», - уточнил мужчина.

Так и было сделано — Янис нотариально отказался от квартиры, и в Земельной книге был сделан соответствующий запись: квартира передана государству. Он надеялся, что, раз квартира больше ему не принадлежит, счета прекратятся — но этого не произошло. Сейчас сумма задолженности превышает 600 евро.

«Так это всё и продолжается всё это время. Деньги накапливаются ни за что. Мы ничего не используем, никто не использует. Тут невозможно жить, нет никаких услуг, но за них всё равно надо платить. Обратился в офис омбудсмена — юрист сказала: "Вы что! Требуйте деньги обратно, это незаконно, ведь там ничего не происходит!"».

Курземский окружной суд также принял решение в пользу Яниса — нет правового основания требовать эти платежи. Передача Degpunktā обратилась к представителю «Rīgas namu pārvaldnieks», чтобы выяснить, почему счета продолжают приходить. Оказалось, что собственность действительно передана государству, но государство её фактически не приняло.

«Мы видим, что собственник отказался от недвижимости в пользу государства — это указано в Земельной книге как примечание. Но чтобы сделка была завершена, государство должно принять эту собственность, а этого не произошло. Важно понять, почему. Как должно было быть? Нотариус должен был передать информацию Службе государственных доходов и администратору публичных активов “Possessor”, которые в сотрудничестве должны были внести в Земельную книгу нового владельца — государство. Но этого не произошло», - пояснила представитель «Rīgas namu pārvaldnieks» Инита Кабанова.

Пока этого не произойдёт, у «Rīgas namu pārvaldnieks» нет другого выхода, кроме как продолжать выставлять счета Янису. В этой чрезмерно запутанной бюрократической цепочке, как оказалось, участвует ещё один игрок — Рижское самоуправление. Оно получает письмо от нотариуса и должно переслать его ответственным учреждениям для дальнейшей обработки. Degpunktā попыталась выяснить, кто именно допустил ошибку.

Нотариус указал, что письмо было отправлено самоуправлению, и предоставил фото с отправленным электронным письмом. Служба государственных доходов и «Possessor» заявили, что акт отказа ими не получен. Следовательно, остаётся Рижская дума. Там сообщили, что отправленное более года назад письмо, видимо, где-то потерялось.

«Пока не удаётся найти такое письмо, но мы продолжаем искать. Если уведомление было потеряно из-за технической ошибки, процесс нужно будет начать заново со стороны нотариуса. Мы свяжемся с нотариусом с просьбой повторно отправить электронное письмо о том, что самоуправление должно принять жильё, подлежащее передаче государству», - указали в думе.

Похоже, весь процесс действительно придётся начать заново. Как только государство официально примет квартиру в свою собственность, все выставленные Янису после записи нотариуса счета будут отменены, и, надеемся, на этом его головная боль завершится.

