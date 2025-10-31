Опытный охотник Антон вместе со своей верной собакой-гончей Тори живёт в частном доме в Саласпилсе, рядом с которым находится канава — по его словам, в ней поселились бобры, рассказывает передача "Без Табу" (ТВ3).

Летом подвал дома Антона был полностью затоплен — мужчина недоумевает, почему канава не обслуживается и почему самоуправление игнорирует присутствие бобров в городе. У Антона есть сельское хозяйство в Заубской волости, там тоже очень много бобров, и, по его мнению, бороться с грызунами можно только охотой.

Охотник Карлис Дадейкс соглашается, что без чистки канавы не обойтись — чтобы побудить бобров искать новое место жительства, нужно создать для них неблагоприятную среду. Процесс охоты в городской черте регулируется законом об охоте — соответственно, каждое самоуправление имеет право разрабатывать правила по отстрелу охотничьих животных на своей территории.

В самоуправлении Саласпилсского края не нашлось представителя, готового прокомментировать ситуацию перед камерой, но в письменном виде пояснили, что водопропускное сооружение находится в ведении самоуправления, а канава принадлежит двум собственникам.

"О названном месте и проблемной ситуации самоуправлению известно. Последний раз плотину бобров разрушили 22 октября, всего в этом году специалист обследовал это водопропускное сооружение примерно 50 раз. Указанное место находится в городской черте, где охотничьему обществу разрешено ограничивать популяцию бобров с помощью ловушек, однако необходимо оценить условия безопасности, чтобы ловушки не представляли угрозу для других. Представители охотничьего общества в последний раз были на этом месте вчера, ловушки также были установлены вчера вечером", - рассказали в думе.

В 2024 году в Саласпилсском крае ликвидировано 140 бобровых плотин, а в этом году до октября — 117.

