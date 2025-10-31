Осенью в Рижском зоопарке у капибар родилось пять малышей, агентству LETA сообщила руководитель проектов по маркетингу зоопарка Роберта Трейя.

Первый малыш появился на свет в конце сентября, а в середине октября родились ещё четверо.

Таким образом, этой осенью вместо трёх капибар в зоопарке теперь обитает восемь.

Все пять малышей здоровы, активны и хорошо развиваются. Заботу о них проявляют обе самки капибар, рассказала Трейя.

Хотя малышей посетители смогут увидеть только весной, уже в ближайшее время можно будет следить за их ростом, поскольку будет обеспечена прямая трансляция.

Сначала она будет доступна для руководителя отдела капибар и других парнокопытных животных Юлии Лауберте. Руководитель отдела вместе со своими сотрудниками будет оценивать повседневную жизнь животных и выбирать записи для публикации, но со временем трансляция будет доступна как в новом современном вольере, так и в круглосуточном режиме.