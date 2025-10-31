Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Рижском зоопарке у капибар родилось пять малышей 0 273

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: facebook.com/RigaZoo

facebook.com/RigaZoo

ФОТО: пресс-фото

Осенью в Рижском зоопарке у капибар родилось пять малышей, агентству LETA сообщила руководитель проектов по маркетингу зоопарка Роберта Трейя.

Первый малыш появился на свет в конце сентября, а в середине октября родились ещё четверо.

Таким образом, этой осенью вместо трёх капибар в зоопарке теперь обитает восемь.

Все пять малышей здоровы, активны и хорошо развиваются. Заботу о них проявляют обе самки капибар, рассказала Трейя.

Хотя малышей посетители смогут увидеть только весной, уже в ближайшее время можно будет следить за их ростом, поскольку будет обеспечена прямая трансляция.

Сначала она будет доступна для руководителя отдела капибар и других парнокопытных животных Юлии Лауберте. Руководитель отдела вместе со своими сотрудниками будет оценивать повседневную жизнь животных и выбирать записи для публикации, но со временем трансляция будет доступна как в новом современном вольере, так и в круглосуточном режиме.

Читайте нас также:
#животные #зоопарк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Изображение к статье: В канаве Саласпилса поселились бобры — у местных жителей теперь затапливает подвалы
Изображение к статье: Дума Юрмалы установила 90% скидку на налог за жильё

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео