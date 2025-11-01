Baltijas balss logotype
Бывает, что родители отказываются от детей. А могут ли в Латвии дети отказаться от родителей? 0 1190

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывает, что родители отказываются от детей. А могут ли в Латвии дети отказаться от родителей?

«Имеет ли права человек, будучи совершеннолетним, лишить своего биологического отца родительских прав, если этот человек никогда не интересовался жизнью своего ребенка, гулял, пьянствовал, давал средства на содержание по минимуму, а сейчас требует, чтобы дочь, будучи взрослой, взяла его к себе и содержала! Читательница bb.lv»

Родительские права не могут быть отняты, независимо от того, какими являются родители ребёнка, будь то мать или отец; биологические родители являются и остаются родителями.

Более того, как можно сделать вывод из вопроса, ребёнок уже совершеннолетний. Статья 177. Гражданского закона устанавливает, что ребёнок находится под опекой своих родителей до достижения совершеннолетия. А согласно статье 219. Гражданского закона, статус несовершеннолетнего сохраняется до достижения им восемнадцатилетнего возраста.

По достижении 18 лет ребёнок перестаёт находиться под опекой своих родителей и может выбирать, как и какие отношения поддерживать со своими родителями или с одним из них.

Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
