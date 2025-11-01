«Имеет ли права человек, будучи совершеннолетним, лишить своего биологического отца родительских прав, если этот человек никогда не интересовался жизнью своего ребенка, гулял, пьянствовал, давал средства на содержание по минимуму, а сейчас требует, чтобы дочь, будучи взрослой, взяла его к себе и содержала! Читательница bb.lv»

Родительские права не могут быть отняты, независимо от того, какими являются родители ребёнка, будь то мать или отец; биологические родители являются и остаются родителями.

Более того, как можно сделать вывод из вопроса, ребёнок уже совершеннолетний. Статья 177. Гражданского закона устанавливает, что ребёнок находится под опекой своих родителей до достижения совершеннолетия. А согласно статье 219. Гражданского закона, статус несовершеннолетнего сохраняется до достижения им восемнадцатилетнего возраста.

По достижении 18 лет ребёнок перестаёт находиться под опекой своих родителей и может выбирать, как и какие отношения поддерживать со своими родителями или с одним из них.