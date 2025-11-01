Baltijas balss logotype
«Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? 0 3277

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить?
ФОТО: dreamstime

«Я пенсионерка, пенсия маленькая. Пока был жив муж, мы вдвоем как-то справлялись. После его смерти стало очень тяжело.

Я знаю, что в некоторых странах вдова продолжает получать и свою пенсию, и ту, которую заработал муж, а в других вдова может выбрать одну из двух пенсий, какую ей получать в дальнейшем — свою или мужа. А существуют ли аналогичные законы в Латвии?»

Валтерс Берг, юрист:

В случае смерти получателя пенсии пережившему супругу или зарегистрированному партнеру выплачивается пособие в размере 50% от пенсии, которую получал умерший супруг / зарегистрированный партнер.

В объем пособия включается также доплата к пенсии за страховой (трудовой) стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. Пособие выплачивается в течение 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
