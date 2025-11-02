«Человек взял в долг крупную сумму, но умер, не вернув ее. По закону, ее теперь должны вернуть наследники, но они тянут и не вступают в права наследства. Как мне законно действовать в такой ситуации? Читатель bb.lv»

Наследственное дело может быть начато не только потенциальным наследником, но и другими лицами. В их числе - кредиторы наследодателя, совладельцы недвижимости, муниципалитет и другие.

Чтобы обеспечить кредитору возможность реализовать свое законное право – добиться по отношению к нему исполнения обязательства, нормативная база предоставляет кредитору ряд прав в наследственном деле: возбуждать наследственное дело, приглашать наследников для выражения волеизъявления о принятии наследства и др.

Возвращаясь к вопросу: в ситуации, когда ни один из наследников не возбудил наследственное дело, кредитор вправе возбудить его сам, обратившись к присяжному нотариусу и подав заявление о признании наследства открытым, на основании пункта 7 статьи 251 Закона о нотариате. Открытие наследственного дела является необходимым условием для осуществления иных прав.