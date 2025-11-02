Baltijas balss logotype
Рижанин набрал долгов и умер: как взыскать деньги с его родственников 4 5556

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижанин набрал долгов и умер: как взыскать деньги с его родственников

«Человек взял в долг крупную сумму, но умер, не вернув ее. По закону, ее теперь должны вернуть наследники, но они тянут и не вступают в права наследства. Как мне законно действовать в такой ситуации? Читатель bb.lv»

Наследственное дело может быть начато не только потенциальным наследником, но и другими лицами. В их числе - кредиторы наследодателя, совладельцы недвижимости, муниципалитет и другие.

Чтобы обеспечить кредитору возможность реализовать свое законное право – добиться по отношению к нему исполнения обязательства, нормативная база предоставляет кредитору ряд прав в наследственном деле: возбуждать наследственное дело, приглашать наследников для выражения волеизъявления о принятии наследства и др.

Возвращаясь к вопросу: в ситуации, когда ни один из наследников не возбудил наследственное дело, кредитор вправе возбудить его сам, обратившись к присяжному нотариусу и подав заявление о признании наследства открытым, на основании пункта 7 статьи 251 Закона о нотариате. Открытие наследственного дела является необходимым условием для осуществления иных прав.

#спрашиваете - отвечаем #долг
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Оставить комментарий

(4)
  • bt
    bory tschist
    2-го ноября

    Летучий корабль .. вот, вот, и с бездетной воблой-крупской ничего уже не ... спросить

    3
    25
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    2-го ноября

    Ты почему не на ветке, где пидорги своих защищают?! Тебе там самое место, пассивненький ты наш!

    31
    3
  • bt
    bory tschist
    2-го ноября

    ... да, только так, как – с cифилитика ленина-yльянова, который набрал у придурков в Европе (и киданул !!!) – на миллиарды (червóным зóлотом) !на революцию 1917-го, и преспокойненько прилёг на Красной площади

    3
    31
  • Лк
    Летучий корабль
    2-го ноября

    Никак. Если наследники не вступили в наследственное право - долги умершего автоматически аннулируются. С кем судиться?

    38
    2
Читать все комментарии

