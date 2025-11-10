Baltijas balss logotype
Опасный возраст: Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС 3 1031

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Опасный возраст: Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет Diena.

По данным Eurostat, в 2023 году Латвия заняла второе место в ЕС по женской смертности - 14,45 умерших на тысячу женщин, уступив лишь Болгарии с 14,53. Если учитывать, что часть латвийских жителей живёт за границей и не оформляет переезд официально, показатель Латвии с 14,33 смертями на тысячу женщин выводит страну на первое место в ЕС.

Женская смертность превышает среднеевропейский уровень (10,6 на 1000) на 36%, а низкая продолжительность жизни латвийских женщин удерживает страну среди аутсайдеров ЕС.

Смертность растёт уже с молодого возраста: у женщин 20–24 года показатель на 79% выше среднего по ЕС - самый высокий в Европе. В возрастах 30–44 года латвийские женщины умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС, занимая первое место в Евросоюзе. В 2022 году в этой группе умерли 1,25 женщины на тысячу, тогда как средний показатель по ЕС - 0,62.

С 2011 по 2023 год Латвия стабильно лидировала по смертности женщин 30–44 лет (в среднем 1,26 на тысячу). Наиболее благополучная ситуация - в Норвегии, Швеции, Италии, Словении, Испании, Люксембурге, Швейцарии и на Кипре, где показатель ниже 0,5.

Ситуация среди женщин 50–54 лет остаётся тяжёлой. В 2022 году Латвия снова была на первом месте в ЕС с коэффициентом 4,66 смертей на тысячу женщин, почти в два раза выше среднего по ЕС (2,32).

Факты показывают: женщины 20–55 лет находятся в зоне повышенного риска преждевременной смерти. Государственные СМИ долгие годы замалчивали эту проблему, концентрируясь на насилии против женщин, вклад которого в смертность минимален: в 2023 году - 0,04% всех смертей, а для сравнения, ДТП унесли в 6,7 раза больше жизней.

Латвии необходима комплексная национальная стратегия по снижению преждевременной женской смертности, с акцентом на молодых и женщин среднего возраста. Главная цель - повышение качества и продолжительности жизни, чтобы приблизиться к среднему уровню ЕС и выйти из числа стран с высокой смертностью.

#здоровье #женщины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
5

Оставить комментарий

(3)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    11-го ноября

    Долой бесплатную медицину для всех - проклятое наследие периода оккупации ! Ура ! ))))

    1
    1
  • 10-го ноября

    с такой медециной скоро как в средние века до 30-ти лет жить будем.

    7
    2
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    А тут как то бились,куда ж делись красивые женщины ?Оказывается,они все умерли...Во как...((

    7
    2
Читать все комментарии

