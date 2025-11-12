Baltijas balss logotype
Активность гриппа и инфекций верхних дыхательных путей по-прежнему остается низкой 0 97

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Активность гриппа и инфекций верхних дыхательных путей по-прежнему остается низкой

На прошлой неделе активность гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей в Латвии по-прежнему оставалась низкой, хотя показатели заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей немного увеличились, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Клинически грипп был выявлен у 20 пациентов. Средний уровень заболеваемости составил 28,8 случая на 100 000 жителей, что примерно в четыре раза больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 5,9 случая на 100 000 жителей.

Случаи гриппа зарегистрированы в Резекне, Елгаве, Риге и Даугавпилсе.

Десять случаев заболевания зарегистрированы в возрастной группе от 5 до 14 лет, восемь - среди людей от 15 до 64 лет, еще два - у пациентов старше 65 лет.

С начала сезона сообщений о случаях смерти среди пациентов с подтвержденным гриппом или подозрением на него не поступало.

С другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей за неделю к семейным врачам обратились 830 пациентов, что составляет 1195 случаев на 100 000 жителей - на 11% больше, чем неделей ранее.

С пневмонией в больницах находились 27 пациентов, что на 20% больше, чем неделей ранее, когда лечение проходили 22 пациента.

От тяжелых острых респираторных инфекций в больницах лечились 126 пациентов, что составляет 2,8% общего числа госпитализированных. Из них восемь человек, или 6,3%, находились в отделениях интенсивной терапии.

Доля положительных тестов на Covid-19 увеличилась с 8,2% до 10,8%. На прошлой неделе в больницы поступили 26 новых пациентов с коронавирусом, а всего в стационарах лечились 66 человек с Covid-19, в том числе у 34 пациентов (51,5%) он был основной причиной госпитализации.

Также зарегистрированы пять случаев смерти среди пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19.

Согласно оценкам ЦПКЗ, в целом распространенность гриппа, других острых инфекций дыхательных путей и пневмонии этой осенью ниже, чем в предыдущем сезоне.

#грипп
