В 2025 году 24% жителей Латвии (около 450 тысяч человек) регулярно употребляют различные табачные изделия, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), которые сегодня были представлены на заседании Государственной комиссии по ограничению курения при Министерстве здравоохранения (Минздрав), сообщила представитель Минздрава Барбара Алите, пишет LETA.

Оценивая текущую ситуацию и внедрение поправок к Закону о табаке, участники заседания заслушали данные ЦПКЗ о тенденциях потребления табака и электронных сигарет, а также отчёты надзорных учреждений о ходе внедрения закона и контрольных мероприятиях.

Представители Центра по защите прав потребителей, Инспекции здравоохранения, Государственной полиции и Службы государственных доходов (СГД) проинформировали о проведении усиленного надзора, направленного на контроль за соблюдением возрастных ограничений, дистанционной торговли и сокращения нелегального оборота, особенно в цифровой среде.

По информации Минздрава, наблюдения надзорных учреждений свидетельствуют о новой практике на рынке — продаже пищевых ароматизаторов, которые фактически используются в электронных сигаретах, обходя запрет на ароматизаторы, установленный Законом о табаке.

В связи с этим на заседании была подчеркнута необходимость усиления эффективности запрета и обеспечения его последовательного применения.

Особое внимание со стороны надзорных учреждений уделяется также появлению на рынке новых заменителей табака и никотина, их надзору и соответствующей классификации.

Во время заседания также было указано на активные попытки табачной и никотиновой индустрии оспаривать решения надзорных органов.

В министерстве подчёркивают, что в целом оценить влияние новых ограничений на здоровье общества и привычки можно будет только через более продолжительное время, в том числе когда будут доступны более полные данные за 2025 год.

Минздрав в сотрудничестве с надзорными учреждениями продолжит работу над совершенствованием нормативного регулирования, чтобы исключить возможности обхода установленного законом ограничения ароматов.

Комиссия также договорилась подготовить предложения по улучшению борьбы с нелегальным рынком на интернет-сайтах и в мессенджерах.

Минздрав указывает, что международные исследования подтверждают корреляцию между теми, кто пробует, и теми, кто впоследствии становится регулярными курильщиками, поэтому важно реализовать меры, которые снижают этот риск.

Министерство обращает внимание, что курение является одним из самых значимых предотвратимых рисков для здоровья и основной причиной многих заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение по-прежнему остаётся одной из ведущих причин преждевременной смертности в мире, причём вред здоровью наносит не только активное, но и пассивное курение.

По данным Минздрава, доля употребления электронных сигарет среди молодёжи в Латвии за последние годы резко возросла — если в 2011 году их пробовали 20% подростков, то в 2024 году уже 53%. Особенно тревожная тенденция наблюдалась среди 15-летних, из которых 30% пользовались электронными сигаретами в течение последних 30 дней.

По данным Минздрава, в 2024 году электронные сигареты хотя бы раз пробовали 29% жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Во всех возрастных группах женщины пробовали их чаще, чем мужчины.

Данные Минздрава также показывают, что в целом в Латвии курят 32% жителей в возрасте от 20 до 75 лет, преимущественно употребляя сигареты, электронные сигареты и курительный табак.

Целью деятельности Государственной комиссии по ограничению курения является обеспечение права людей на чистый, не загрязнённый табачным дымом воздух. Работа комиссии направлена на координацию действий, связанных с политикой ограничения курения и её реализацией, а также на межведомственное сотрудничество.

Как сообщалось ранее, с этого года вступили в силу поправки к Закону об обороте табачных изделий, заменителей табака, растительных продуктов для курения, электронных курительных устройств и их жидкостей. Изменения предусматривают запрет на ароматизированные жидкости для электронных устройств и никотиновые подушечки (разрешён только табачный аромат), а также устанавливают запрет на продажу и покупку табачных и никотиновых изделий лицам моложе 20 лет.