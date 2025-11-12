Одним из приоритетов бюджета на следующий год является демография, и доступность жилья для домохозяйств с детьми рассматривается как важный фактор, способствующий улучшению демографической ситуации, пишет Diena.

Несмотря на то, что для этой целевой группы уже доступны несколько кредитных программ, в том числе гарантированные финансовой структурой "ALTUM", Объединение многодетных семей предлагает расширить возможности получения жилищных пособий.

Финансирование на приобретение жилья выделяется из разных источников в зависимости от целевой группы. Первая программа - восстановление или строительство социального жилья, которое самоуправления используют для жителей с самыми низкими доходами. Вторая - строительство жилья с низкой арендной платой, предназначенного для семей с детьми и молодых специалистов. Третья - повышение энергоэффективности существующих зданий. Кроме того, действуют и программы государственных гарантий.

В конце октября "ALTUM" дала "зеленый свет" новой программе ипотечного кредитования, рассчитанной на выдачу более 3000 займов за пределами Риги и Рижского района. На данный момент уже поступило 44 заявки. Первоначальный объем финансирования составляет 25,8 млн евро, дополнительно будет доступно еще 80,3 млн евро. Условия программы: размер займа - до 74 000 евро, срок - до 30 лет, возраст заемщика на момент полного погашения - не более 65 лет.

Как пояснил парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис (СЗК) на заседании подкомиссии Сейма по сокращению неравенства, в регионах кредиты остаются дорогими и как в банковском, так и в небанковском секторе сохраняются ограничения, мешающие молодым семьям брать займы. Поэтому особое внимание уделяется "ALTUM", на которую приходится примерно 50% кредитного портфеля.

"Некорректно, что государство берет на себя значительную часть рисков, предоставляя гарантии повсеместно. Но чтобы изменить ситуацию, необходимо развивать конкуренцию и рынок - над этим мы работаем", - отметил Миезайнис.

Для получения поддержки в семье должен быть хотя бы один ребенок или подтвержденная беременность. Срок действия гарантий - до 10 лет, максимальная сумма сделки - 300 000 евро. На данный момент поддержка предоставлена более чем 33 424 семьям, общий объем гарантий составил 280 млн евро, а общий объем выданных банковских займов - 2,7 млрд евро. Для домохозяйств со средними доходами объем гарантии составляет от 5% до 50% суммы займа - в зависимости от количества детей, региона расположения жилья (в Риге/столичном регионе или на остальной территории) и энергоэффективности здания. Требования к молодым специалистам: наличие среднего профессионального или высшего образования и возраст до 35 лет.