Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красивая жизнь на расстоянии - 18 Ноября в Ригу зайдет лайнер-гигант AIDA Prima 0 728

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Красивая жизнь на расстоянии - 18 Ноября в Ригу зайдет лайнер-гигант AIDA Prima

В Рижском свободном порту два дня, 17 и 18 ноября, впервые будет гостить немецкий круизный лайнер AIDA Prima. Судно компании AIDA Cruises принадлежит к классу Hyperion (круизные суда длиной 300 м), оно доставит в столицу порядка 3300 пассажиров и 900 членов экипажа, сообщает отдел общественных отношений Рижского свободного порта.

Лайнер построен в доках японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, во флоте AIDA Cruises он стал первым судном класса Hyperion (всего же их два). Он разработан специально для немецкого круизного рынка с особым акцентом на комфорт для пассажиров с семьями и энергоэффективность. На его 18 палубах насчитывается дюжина ресторанов, 18 баров и клубов, шесть бассейнов, спа-зона и палуба площадью 4 484 кв.м для принятия солнечных ванн. Пляжная зона у бассейна покрыта прозрачной мембраной, пропускающей ультрафиолетовые лучи. Ночью на этом куполе проецируются изображения созвездий и устраиваются лазерные шоу.

По традиции, 18 ноября на борту состоится торжественная церемония обмена гербами в честь первого визита экипажа судна в Рижский порт. В связи со знаменательной датой капитану и экипажу судна также будет вручен специальный подарок — юбилейный торт в цветах латвийского флага в честь Дня провозглашения независимости.

Круизный сезон 2025 года в Рижском порту проходит очень успешно. Ригу уже посетили 82 круизных судна, 9 из которых впервые включили Ригу в свои маршруты. До конца года, в рождественский сезон, ожидается ещё 4 захода круизных судов, включая ещё один заход судна AIDA Рrima. Согласно текущему прогнозу, в этом сезоне Ригу посетят 86 круизных судов, что позволит обслужить около 115 000 пассажиров — на 40% больше, чем в прошлом году. И это станет новым годовым рекордом для Рижского порта.

Читайте нас также:
#Рига #туризм #путешествия #события
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео