В Рижском свободном порту два дня, 17 и 18 ноября, впервые будет гостить немецкий круизный лайнер AIDA Prima. Судно компании AIDA Cruises принадлежит к классу Hyperion (круизные суда длиной 300 м), оно доставит в столицу порядка 3300 пассажиров и 900 членов экипажа, сообщает отдел общественных отношений Рижского свободного порта.

Лайнер построен в доках японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, во флоте AIDA Cruises он стал первым судном класса Hyperion (всего же их два). Он разработан специально для немецкого круизного рынка с особым акцентом на комфорт для пассажиров с семьями и энергоэффективность. На его 18 палубах насчитывается дюжина ресторанов, 18 баров и клубов, шесть бассейнов, спа-зона и палуба площадью 4 484 кв.м для принятия солнечных ванн. Пляжная зона у бассейна покрыта прозрачной мембраной, пропускающей ультрафиолетовые лучи. Ночью на этом куполе проецируются изображения созвездий и устраиваются лазерные шоу.

По традиции, 18 ноября на борту состоится торжественная церемония обмена гербами в честь первого визита экипажа судна в Рижский порт. В связи со знаменательной датой капитану и экипажу судна также будет вручен специальный подарок — юбилейный торт в цветах латвийского флага в честь Дня провозглашения независимости.

Круизный сезон 2025 года в Рижском порту проходит очень успешно. Ригу уже посетили 82 круизных судна, 9 из которых впервые включили Ригу в свои маршруты. До конца года, в рождественский сезон, ожидается ещё 4 захода круизных судов, включая ещё один заход судна AIDA Рrima. Согласно текущему прогнозу, в этом сезоне Ригу посетят 86 круизных судов, что позволит обслужить около 115 000 пассажиров — на 40% больше, чем в прошлом году. И это станет новым годовым рекордом для Рижского порта.