Общества совладельцев квартир получат право брать кредиты на обновление жилых домов 2 336

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Общества совладельцев квартир получат право брать кредиты на обновление жилых домов

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к Закону о собственности на квартиру, которые предоставляют обществам совладельцев квартир право самостоятельно получать кредиты от кредитных учреждений на обновление жилых домов, сообщает LETA.

Согласно поправкам, в правоотношениях с кредитным учреждением общество совладельцев квартир будет приравнено к юридическому лицу. Это даст обществам право открывать расчетные счета и заключать договоры с банками на получение кредитов для обновления жилых зданий.

Чтобы кредитные учреждения могли идентифицировать общество совладельцев как клиента, каждому такому обществу — как уже существующим, так и тем, которые будут созданы в новых домах, — будет присвоено наименование и идентификатор. Это будет осуществляться в Строительной информационной системе Государственным бюро строительного контроля. В аннотации к законопроекту указано, что Государственная земельная служба уже передаёт актуальные данные государственного кадастра недвижимости в Бюро строительного контроля, включая данные о разделении жилых домов на квартиры, и жителям не придётся выполнять никаких дополнительных действий.

Закон также предусматривает, что официальным представителем общества совладельцев будет считаться управляющий дома, зарегистрированный в реестре управляющих, который ведёт Государственное бюро строительного контроля. Таким образом, третьим сторонам будет обеспечен публичный и достоверный доступ к информации об обществе — его наименованию, идентификатору и представителю.

Поскольку общества совладельцев участвуют в различных сделках, например, по поставке коммунальных услуг, они считаются стороной сделки, обязанной выявить и раскрыть своего фактического бенефициара. Поправки устанавливают порядок, в котором такие сведения подаются в Регистр предприятий.

Кроме того, поправки предусматривают, что общества совладельцев квартир смогут не регистрироваться в Службе государственных доходов как субъекты хозяйственной деятельности и налогоплательщики, если их доходы от хозяйственной деятельности в течение отчётного года не превышают две минимальные месячные зарплаты, установленные в стране. Это нововведение призвано упростить ведение бухгалтерии, так как такие общества, как правило, получают небольшие доходы, например, от сдачи в аренду стены дома под рекламу. Эти средства можно будет направлять на развитие жилого дома, отмечают авторы поправок.

#недвижимость
(2)
  • GG
    Galina Galina
    13-го ноября

    Начала очередного бардака! Нет бы разработать СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН для обществ собственников, как было предусмотренно Законом о квартирной собственности 1995 года - все больше-больше беспорядка в сфере управления домами. В мае установили дедлайн по приватизации - но Закон о товариществах не совсем отвечает целям и задачам общества собственников; В 2018 года Закон о кооперативах тоже изменили не в лучшую сторону. С каждым годом, из-за несовершенства нормативной базы в сфере управления домами, становится работать все сложнее.

  • VU
    Vards Uzvards
    13-го ноября

    Спонсор поправок стротельно-ремонтные фирмы, и банки? Квартиры должников потом банки выставят на аукцион, как после схлопывания ипотечного пузыря в 2008 году. Бырыги- квартиросдатели (типа клана профессиональных депутатов Степаненко) будут рады скупить по дешёвке еще пару десятков квартир.

