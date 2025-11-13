Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к Закону о собственности на квартиру, которые предоставляют обществам совладельцев квартир право самостоятельно получать кредиты от кредитных учреждений на обновление жилых домов, сообщает LETA.

Согласно поправкам, в правоотношениях с кредитным учреждением общество совладельцев квартир будет приравнено к юридическому лицу. Это даст обществам право открывать расчетные счета и заключать договоры с банками на получение кредитов для обновления жилых зданий.

Чтобы кредитные учреждения могли идентифицировать общество совладельцев как клиента, каждому такому обществу — как уже существующим, так и тем, которые будут созданы в новых домах, — будет присвоено наименование и идентификатор. Это будет осуществляться в Строительной информационной системе Государственным бюро строительного контроля. В аннотации к законопроекту указано, что Государственная земельная служба уже передаёт актуальные данные государственного кадастра недвижимости в Бюро строительного контроля, включая данные о разделении жилых домов на квартиры, и жителям не придётся выполнять никаких дополнительных действий.

Закон также предусматривает, что официальным представителем общества совладельцев будет считаться управляющий дома, зарегистрированный в реестре управляющих, который ведёт Государственное бюро строительного контроля. Таким образом, третьим сторонам будет обеспечен публичный и достоверный доступ к информации об обществе — его наименованию, идентификатору и представителю.

Поскольку общества совладельцев участвуют в различных сделках, например, по поставке коммунальных услуг, они считаются стороной сделки, обязанной выявить и раскрыть своего фактического бенефициара. Поправки устанавливают порядок, в котором такие сведения подаются в Регистр предприятий.

Кроме того, поправки предусматривают, что общества совладельцев квартир смогут не регистрироваться в Службе государственных доходов как субъекты хозяйственной деятельности и налогоплательщики, если их доходы от хозяйственной деятельности в течение отчётного года не превышают две минимальные месячные зарплаты, установленные в стране. Это нововведение призвано упростить ведение бухгалтерии, так как такие общества, как правило, получают небольшие доходы, например, от сдачи в аренду стены дома под рекламу. Эти средства можно будет направлять на развитие жилого дома, отмечают авторы поправок.