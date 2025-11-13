Омбудсмен Карина Палкова вновь требует законодательно запретить начало школьных занятий раньше 8:00 утра, указывая на риски для здоровья детей и неравенство между самоуправлениями. Министерства пока ограничиваются рекомендациями.

Омбудсмен Карина Палкова на заседании парламентской комиссии по правам человека и общественным делам в среду выразила недовольство тем, что за год так и не были предприняты шаги, чтобы обеспечить начало школьных занятий не раньше 8:00 утра.

В настоящее время законодательство Латвии не устанавливает фиксированное время начала и окончания уроков — определено только максимальное количество занятий в день и неделю. Ни Министерство образования и науки (IZM), ни Министерство здравоохранения (VM) не считают необходимым вносить изменения в нормативные акты. Вместо этого школам в следующем учебном году предложат рекомендации, которые будут «согласованы» с разработанными Министерством здравоохранения клиническими рекомендациями по диагностике сна.

«С рекомендациями как инструментом коммуникации можно работать, это эффективно», — уверен руководитель департамента образования IZM Рудольф Калванс. Он обратил внимание на то, что даже 15-минутное изменение времени начала уроков в одной школе может вызвать “эффект домино” во всей территории самоуправления — это повлияет на расписание школьных автобусов, занятия в музыкальных, спортивных и художественных школах. По его словам, время начала занятий затрагивает также ежедневную жизнь родителей — их утреннюю логистику, поездки на работу и организацию учебного процесса.

«Это время не абстрактное — если где-то прибавляется, значит, где-то убавится», — отметил чиновник.

Однако эти аргументы не удовлетворили омбудсмена. Палкова выразила сомнение, что подготовленные рекомендации действительно изменят ситуацию, поскольку за год ничего существенно не улучшилось. В офис омбудсмена продолжают обращаться родители, недовольные тем, что в некоторых школах занятия начинаются до 8:00 утра, а также из-за существования так называемых “нулевых уроков”.

Палкова считает, что необходимо ввести чёткое регулирование на государственном уровне, где будет однозначно определено, со скольки можно начинать уроки, иначе сохраняется неравное отношение к правам детей.

«Мне трудно объяснить, почему в одном самоуправлении дети должны вставать в 6:30, а в другом — в 7:30. Мы не можем подстраивать технические решения под ущерб здоровью и благополучию детей», — подчеркнула омбудсмен, добавив, что рекомендации носят лишь рекомендательный характер.

Председатель парламентской комиссии Лейла Расима считает, что закрепить в нормативных актах минимально допустимое время начала уроков — это не чрезмерное требование. По её мнению, потребности взрослых не являются приоритетом в этом вопросе. «Если есть дети, которых родители привозят раньше, нужно подумать, как организовать их время ожидания, но не заставлять всех начинать раньше. Это часть ответа, почему у нас уроки начинаются так рано — так просто удобнее родителям и учителям», — сказала депутат.

На заседании комиссии прозвучало предложение вовлечь самих учеников, особенно старшеклассников, в обсуждение возможных решений. Представитель IZM ответил, что мнения молодёжи расходятся, и они рассуждают «немного по-бытовому и проще». «Они смотрят на распорядок дня: если уроки начнутся позже, то и закончатся позже. Хотел бы я как взрослый выходить из школы в пять часов?» — пояснил Калванс, добавив, что молодые люди, вероятно, не задумываются о долгосрочном негативном влиянии на развитие мозга и других подобных аспектах.

Калванс признал, что скептицизм правозащитных институтов оправдан, однако призвал сначала оценить влияние рекомендаций, а уже потом рассматривать необходимость правового регулирования. Депутаты договорились вернуться к этому вопросу в сентябре.

Как сообщалось ранее, предыдущий омбудсмен Юрис Янсонс призывал правительство установить, что уроки, консультации и факультативные занятия в школах нельзя начинать раньше 8:00 утра. Его инициативу поддержали также врачи Детской клинической университетской больницы.