Минога, это много. Почему национальный деликатес не приглашают к праздничному столу?

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2025
соцсети
Изображение к статье: Минога, это много. Почему национальный деликатес не приглашают к праздничному столу?

Некогда любимое для нас, латышей, лакомсто - минога, перешло в разряд изысканных яств, уместных только на столе у депутата или администратора по делам неплатежеспособности. И то раз в год на 18 ноября.

Пользователя соцсети "Х" с ником Rabarbarzs пишет: "Помню время, когда она в магазине стоила 12 евро за кг и казалось, что дорого".

Ему отвечают:

  • Год назад было 39, два года назад - 30. Видать, зверский акциз на уголь или квоты на углерод...

  • Жаль, что сами миноги того не знают.

  • Золото не дешевле? (Автор поста отвечает, что так и есть.)

  • Помню времена, когда к нам в Царникаве рыбаки носили по домам за 5 латов кило.

  • Вспомни, какая тогда минимальная/средняя зарплата была.

  • На центральном рынке - 49 евро за кило. В деревянной бадейке. Но бадейка не продаётся.

  • Надо переходить на икру.

  • Биткоин знаешь? Это что-то в том же духе...

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Жалуйтесь, жалуйтесь. Еще немного "помощи Украине" - и серый горох со шпеком будет стоить, как минога сегодня.

    53
    4

