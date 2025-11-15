Некогда любимое для нас, латышей, лакомсто - минога, перешло в разряд изысканных яств, уместных только на столе у депутата или администратора по делам неплатежеспособности. И то раз в год на 18 ноября.
Пользователя соцсети "Х" с ником Rabarbarzs пишет: "Помню время, когда она в магазине стоила 12 евро за кг и казалось, что дорого".
Ему отвечают:
Год назад было 39, два года назад - 30. Видать, зверский акциз на уголь или квоты на углерод...
Жаль, что сами миноги того не знают.
Золото не дешевле? (Автор поста отвечает, что так и есть.)
Помню времена, когда к нам в Царникаве рыбаки носили по домам за 5 латов кило.
Вспомни, какая тогда минимальная/средняя зарплата была.
На центральном рынке - 49 евро за кило. В деревянной бадейке. Но бадейка не продаётся.
Надо переходить на икру.
Биткоин знаешь? Это что-то в том же духе...
