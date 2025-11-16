Baltijas balss logotype
Артель «Объединенный дворник». Почему увольняют дворников и можно ли вернуть как было

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
TV3
Изображение к статье: Артель «Объединенный дворник». Почему увольняют дворников и можно ли вернуть как было

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Ещё одна жительница Риги, Елена, живущая в микрорайоне Югла, тоже жалуется на то, что дворы не чистят. Дворник уже начала убирать листья и вдруг узнала, что осталась без работы.

Сейчас территория возле дома покрыта густым слоем опавшей листвы, много листьев и на проезжей части. В сырую погоду они становятся очень скользкими, в результате возникает опасность травм.

Елена рассказывает: "Сначала я думала, что дворник ушла в отпуск. Потом я поняла, что ничего не происходит. Жалоб на неё у нас не было, она хорошо выполняла свои обязанности. Теперь у нас беда, приходится жить на неубранной территории. Насколько мне известно, в Rīgas namu pārvaldnieks решили провести реорганизацию, теперь дворников увольняют. Я регулярно звонила в управляющую компанию, что территория не убрана, но получала в ответ лишь информацию, что сообщение будет передано дальше".

Представители управляющей компании объясняют, что теперь вместо дворников будут работать мобильные бригады, которые за день должны убрать территорию нескольких многоквартирных домов. По словам Елены, в реальности это не работает, листья-то - вот они: "Я неделю звонила им, каждый день. Сказала, что времени у меня много, буду каждый день напоминать, что территория не в порядке. Как-то раз приехал тракторчик, почистил дорожку. Диспетчер сказала, что листья будут убраны до 31 ноября".

Уже на следующий день после визита съёмочной группы "Без табу" во двор к Елене приехала бригада и убрала листья.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Эвия Пасталниеце утверждает, что бригада по уборке должна наводить порядок на территории каждый рабочий день возле каждого дома: "Дворников не увольняют, мы их объединяем в команды. Надо понимать, что дворник - это физически тяжёлая работа. В основном дворники пожилые, для них это слишком тяжёлый труд, поэтому мы их объединяем в команды с людьми помоложе. Работа становится легче и эффективнее. Прибыв к дому, бригада начинает со сбора отходов, потом чистит дорожки и лишь после этого убирает остальную территорию - в данный момент собирает листья. Следует учесть, что в дождь собирать листья сложнее, поэтому сразу можно не заметить, что эта работа проводилась".

Сейчас управляющая компания создала 15 бригад для уборки территории, в каждой из них по 5 человек. Если жильцы хотят отказаться от нового порядка, большинство должно проголосовать за восстановление старого.

Оставить комментарий

(1)
  • AS
    Antons Sobakins
    16-го ноября

    5 человек всю Ригу скоро убирать будут и в каждый двор успеют зайти 🤣🤣🤣🤣🤣

