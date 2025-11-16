15 ноября в Ригу с визитом в порт прибыли корабли 1-й Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО (SNMCMG1), подтверждая присутствие альянса и его неизменную приверженность укреплению безопасности в регионе Балтийского моря.

В состав группы сейчас входят семь кораблей: латвийский штабной снабженческий корабль Virsaitis, немецкий минный тральщик Dillingen, финский противоминный корабль Katanpaa, польский тральщик Necko, нидерландский минный тральщик Willemstad, бельгийский Primula и французский Sagittaire.

Во время визита командир группы, капитан Янис Ауце, встретится с министром обороны Андрисом Спрудсом и командующим Военно-морскими силами Латвии, адмиралом Марисом Поленцем. Они обсудят актуальные вопросы региональной безопасности и усиление сотрудничества между НАТО и оборонным сектором Латвии.

SNMCMG1 продолжает выполнять задачу НАТО Балтийский караул (Baltic Sentry), занимаясь защитой подводной инфраструктуры. Однако главным приоритетом группы остаётся выявление и нейтрализация исторических морских мин, что снижает угрозы для судоходства и повышает безопасность на море.

«С самого начала сентября, когда мы приступили к выполнению задач в Балтийском море, одной из наших приоритетных миссий стала Baltic Sentry. Эти задачи сопряжены с множеством вызовов, часто требуют динамичной работы, детального планирования, координации и значительных ресурсов», — подчёркивает командир SNMCMG1 Янис Ауце.

Он добавляет, что «особое удовлетворение приносит развитие взаимного сотрудничества: за время выполнения задач оно значительно улучшилось, налажен обмен информацией, и между странами НАТО в регионе Балтийского моря сформировано единое понимание ситуации. Теперь действительно можно сказать, что мы все работаем на одну цель и один общий результат».

В июле этого года командование SNMCMG1 перешло от ВМС Бельгии к Военно-морским силам Латвии. Латвия взяла на себя руководство многонациональным штабом на своём флагмане — штабном и снабженческом корабле A-53 Virsaitis. Virsaitis выполняет роль командного корабля, обеспечивая размещение штаба и командные возможности в море.

Это уже второй раз, когда Латвии доверено руководство SNMCMG1 — впервые это произошло в 2017 году. Это подтверждает доверие союзников к профессионализму, компетенции и способности Латвийских Военно-морских сил выполнять стратегически важные задачи в укрепление коллективной безопасности НАТО.

SNMCMG1 входит в состав Сил реагирования НАТО, выполняет поисковые и нейтрализационные операции по минной угрозе, а также демонстрирует присутствие и готовность союзников, действуя в североевропейском, балтийском и атлантическом регионах.