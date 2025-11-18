Baltijas balss logotype
Не вырубишь топором: тяжела и неказиста жизнь латвийского журналиста 1 1287

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медиа в Латвии лучше всего защищены, когда они официальны.

Медиа в Латвии лучше всего защищены, когда они официальны.

ФОТО: LETA

В День Лачплесиса правительство страны рассматривало План безопасности журналистов и других профессионалов медиа на 2025-27 гг. Неужели на третьем десятке лет нашего пребывания в Евросоюзе и Североатлантическом договоре, ситуация настолько осложнилась?

Спасибо ОБСЕ за заботу

С первых строк прочтения документа, выясняется, однако, что это целиком не латвийское изобретение. Ибо, согласно постановлению Совета министров Организации безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), страны-участницы «намерены создать или усилить сбор, анализ и доклад о нападениях и насилии в отношении журналистов». При этом считается, что сами журналисты будут сообщать о нападениях.

Если верить Европейскому суду по правам человека, журналисты – «сторожевые собаки общества». Легитимность медийной профессии признает и Организация экономического сотрудничества и развития – в контексте борьбы с безнаказанной коррупцией.

«В странах, входящих в ОБСЕ, существуют большие различия относительно систематического сбора и анализа угроз и нападений на журналистов. В связи с этим представитель ОБСЕ по свободе СМИ рекомендует странам-членам создать учреждение национального уровня или другой механизм».

Потому, для создания последнего, и объединились в 2024 году разные юридические лица, перечень коих занимает 12 строк. Из правительственных инстанций там засветились МВД и Минкульт. Кроме всевозможных объединений и ассоциаций, есть и практикующие СМИ, прежде всего электронные – LTV, Latvijas Radio и TV3.

Как говорится в государственном Плане: «Журналисты – это те, кто в демократических государствах обеспечивает публичные дебаты и информированность общества, тем самым помогая формировать общественную мысль, а, следовательно, влияя и на выбор избирателей при голосовании. По этой причине важно, чтобы в демократическом обществе доступ к профессии журналиста не был ограничен, также журналисты должны иметь возможность действовать независимо от политических и коммерческих интересов».

Золотые слова! Жаль, только, в выборе языка работы СМИ Латвии теперь несколько ограничены – ведь на том же LR-4 с 1 января более не будет ни полсловечка по-русски… Ну, это тоже – в рамках заботы за безопасность нашего, медийного, пространства…

Издержки профессии

Исследование Рижского университета Страдиня (РУС) отмечает «зафиксированные в Латвии случаи, когда против журналистов направлены враждебные речи, преследование, кибермобинг, в том числе неприкрытая и необоснованная критика журналистов различными влиятельными группами общества, лидерами мнений и т.п., обзывание и высказывание угроз».

По данным РУС, «78% опрошенных столкнулись с унизительными или враждебными высказываниями, 24% — с правовыми действиями во время работы, 12% — с терроризированием и запугиванием, 72% — пережили публичную дискредитацию своей работы, 14% — преследование. В Латвии, как и в других странах мира, нападения и угрозы чаще всего направлены против журналистов-расследователей. В анализе атак наметились две основные тенденции — личная угроза конкретным журналистам и всеобщее унижение журналистской работы и СМИ».

Относительно последнего стоит обратить на тенденцию, которую не упомянули в плане: феномен социальных сетей, ставший актуальным в ЛР именно в последнее десятилетие, размывает саму профессиональную идентичность журналиста. Ибо в том же Twitter могут опубликовать свои мнения: президент государства, национальное СМИ, анонимный хулиган. И это фактически будут равноценные, одинаково оформленные «твиты».

Таким образом, происходит существенная девальвация самого права на высказывания, ведь некоторые маньяки соцсетей в течение суток могут выкладывать десятки репостов, что сопоставимо или даже превышает деятельность традиционных медиа. Противостоять неандертальцу с китайским смартфоном абсолютно невозможно, а в итоге для обычного потребителя, добропорядочный представитель СМИ становится на одну доску с такими вот падальщиками эфира. Потому, когда в реальной жизни люди коммуницируют с журналистами, они попросту не понимают, про что это, и зачем. Для них мы уже давно все – «блохеры»…

Жалуемся мы, жалуются на нас

«Анонимные угрозы, обнародование личных данных журналистов и сфокусированные дезинформационные атаки стали повседневными проблемами для многих журналистов, – говорится в документе. – Журналисты все чаще сталкиваются с систематическим преследованием. Преследование может проявляться как длительное наблюдение, слежка, несанкционированное распространение частных данных, получение угроз как очно, так и онлайн. Особенно уязвимыми группами являются журналисты из региональных СМИ, журналистки, журналисты русскоязычных СМИ, свободные журналисты (самозанятые), а также не поддерживающие военную агрессию журналисты из России и Белоруссии, которые в результате меняющейся и напряженной геополитической ситуации нашли безопасное убежище в Латвии.

Кроме того, в Латвии характерны ситуации, когда правоохранительные органы (Государственная полиция, Генпрокуратура и судебная система) и органы госбезопасности и смотрители медийной этики получают жалобы политиков и государственных структур на журналистов, в которых можно наблюдать по возможности ложный и необоснованный факт подачи жалоб».

Вашему автору лично пришлось пережить уникальный опыт трехлетнего судопроизводства по поводу статьи о… гаражном кооперативе. Материал был опубликован в 2015 году, с того времени прошли: допрос в полиции, слушания в районном суде, апелляция в окружном суде. В итоге иск был отклонен в 2018 году.

Штраф для критиков

Отдельная статья – риски для журналистов, отправляющихся в «горячие точки», для Латвии это прежде всего Украина. Но можно подорваться и в виртуальном пространстве: риски вербального насилия, угроз, в соцсетях для нашей страны как раз оцениваются как высокие.

Здесь предполагается воздействовать на несдержанных пользователей соцсетей с помощью административных наказаний. Так что в 2026-27 гг. можно ждать изменений в нормативных актах, предусматривающих штрафы для тех, кто унижает достоинство представителей медийной гильдии.

Хотя тут вот Ваш автор несколько не согласен: ибо как же тогда с врачами, сантехниками, производителями и доставщиками пиццы, авторемонтниками etc. В какой мере вообще оценка профессиональной компетенции становится допустимой, и, когда она попадает под статьи кодекса…

Так или иначе, 10-12 сотрудников полиции ежегодно станут обучать взаимодействию со СМИ. Самих журналистов осведомят, как противостоять враждебности в соцсетях. Здесь могу для коллег – и всех прочих – дать на стопроцентно работающий совет: поменьше там шариться.

Будут в Латвии теперь также шире отмечать: Всемирный день свободы печати (3 мая), Международный день ликвидации безнаказанности в отношении журналистов (2 ноября), Международный день права знать (28 сентября). Хороший план!

#СМИ #журналист
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • A
    Aleks
    18-го ноября

    Зато теперь Соросовские СМИ и журналистов хрен кто тронет.Будут облизывать и отсасывать все,кто хотел бы убрать этот рассадник отсюда..Теперь придется переобуваться,ведь бойцов то нет,вернее их осталось очень мало.Остальные плывут по течению и им глубоко плевать ,что будет и как будет.

    22
    4

Видео