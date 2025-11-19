Министерство здравоохранения в следующем году при постепенной реформе больничных сетей будет работать над критериями учреждений, оценивая каждую больницу отдельно, заявила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам.

Она отметила, что между несколькими учреждениями уже ведется неформальное сотрудничество. Соответственно, в дальнейшем планируется оценить услуги, которые будут обязательны в каждом учреждении, исходя из того, что каждая больница может сделать с имеющимися человеческими ресурсами.

По словам председателя правления объединения больниц Балви и Гулбене Маргериса Зейтманиса, критерии для больниц можно обсуждать бесконечно, но регионы ждут положительного сигнала о том, что в ближайшем будущем "ничего не будет закрываться и не возникнет напряжения". По его словам, это особенно важно для привлекаемой в регион рабочей силы, которая может пострадать от изменений.

Янка подчеркнула, что реформа больничной сети не предусматривает сокращения числа больниц. Произойдет лишь перераспределение услуг, причем это касается всей страны, а не только регионов.

Она также подчеркнула, что в докладе не названа ни одна больница. "Есть основные принципы и задачи, над которыми нам нужно работать", - сказала Янка. Она пообещала, что запланированные изменения будут обсуждаться и в будущем, с участием Латвийского общества больниц и других партнеров.

Реформу планируется проводить постепенно в течение как минимум пяти лет, а то и больше, добавила Янка.

Депутат Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян) выразила надежду, что все изменения - по всем критериям - будут обсуждаться отдельно с каждой больницей из восточного приграничья.