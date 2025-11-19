Большинство жителей Латвии живут в городах, однако свежий опрос банка показывает, что более половины рижан (55 %) и жителей других крупных городов (50 %) рассматривают или хотя бы задумывались о покупке жилья и переезде в сельскую местность или небольшой город.

Интерес к жизни за пределами крупных городов в Латвии стабильно остаётся высоким, отмечает руководитель направления жилищного кредитования Каспар Саусайс. В целом лишь 10 % жителей Риги и крупных городов определённо рассматривают покупку жилья в сельской местности или малом городе, однако значительная часть респондентов уже думали об этом (20 %) или рассмотрели бы такую возможность при подходящих условиях работы или жизни (19 %). Треть жителей Латвии — 30 % — указывают, что хотят жить в городе.

Молодёжь и мужчины чаще думают о переезде из города

Данные опроса показывают, что молодые люди и жители экономически активного возраста более открыты идее жизни в сельской местности или небольшом городе. Более половины (54 %) респондентов в возрасте 18–29 лет указали, что рассмотрели бы такую возможность. Также мужчины чаще, чем женщины, задумываются о переезде и готовы оценить такую возможность — так ответили более половины (54 %) мужчин и на 10 % меньше женщин.

В то же время данные показывают, что значительная часть общества (30 %) не хочет покидать город. Этот показатель схож с другими странами Балтии: 25 % — в Эстонии и 33 % — в Литве. Это говорит о том, что привычки жителей стран Балтии в выборе места проживания в целом похожи.

На выбор места жительства влияет и стоимость недвижимости

В последние годы наблюдается постепенный рост кредитования недвижимости в регионах Латвии: в этом году каждый четвёртый ипотечный кредит банка был выдан на покупку жилья в одном из регионов страны. Этому способствует расширение возможностей удалённой работы, стремление к более высокому качеству жизни ближе к природе, а также относительно более доступные цены на недвижимость в регионах. Спрос на ипотечные кредиты в регионах остаётся стабильным — чаще всего финансируется покупка уже существующего жилья, реже — строительство новых частных домов.