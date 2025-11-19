Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Они что-то знают? Каждый второй житель Риги задумался о переезде 2 6984

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Они что-то знают? Каждый второй житель Риги задумался о переезде

Большинство жителей Латвии живут в городах, однако свежий опрос банка показывает, что более половины рижан (55 %) и жителей других крупных городов (50 %) рассматривают или хотя бы задумывались о покупке жилья и переезде в сельскую местность или небольшой город.

Интерес к жизни за пределами крупных городов в Латвии стабильно остаётся высоким, отмечает руководитель направления жилищного кредитования Каспар Саусайс. В целом лишь 10 % жителей Риги и крупных городов определённо рассматривают покупку жилья в сельской местности или малом городе, однако значительная часть респондентов уже думали об этом (20 %) или рассмотрели бы такую возможность при подходящих условиях работы или жизни (19 %). Треть жителей Латвии — 30 % — указывают, что хотят жить в городе.

Молодёжь и мужчины чаще думают о переезде из города

Данные опроса показывают, что молодые люди и жители экономически активного возраста более открыты идее жизни в сельской местности или небольшом городе. Более половины (54 %) респондентов в возрасте 18–29 лет указали, что рассмотрели бы такую возможность. Также мужчины чаще, чем женщины, задумываются о переезде и готовы оценить такую возможность — так ответили более половины (54 %) мужчин и на 10 % меньше женщин.

В то же время данные показывают, что значительная часть общества (30 %) не хочет покидать город. Этот показатель схож с другими странами Балтии: 25 % — в Эстонии и 33 % — в Литве. Это говорит о том, что привычки жителей стран Балтии в выборе места проживания в целом похожи.

На выбор места жительства влияет и стоимость недвижимости

В последние годы наблюдается постепенный рост кредитования недвижимости в регионах Латвии: в этом году каждый четвёртый ипотечный кредит банка был выдан на покупку жилья в одном из регионов страны. Этому способствует расширение возможностей удалённой работы, стремление к более высокому качеству жизни ближе к природе, а также относительно более доступные цены на недвижимость в регионах. Спрос на ипотечные кредиты в регионах остаётся стабильным — чаще всего финансируется покупка уже существующего жилья, реже — строительство новых частных домов.

Читайте нас также:
#жилье #недвижимость #цены #Латвия #работа #молодежь #города #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • MG
    Mihails Goncarovs
    20-го ноября

    Всё просто. Лучше жить независимо от многочисленных соседей. Да и дешевле. Никаких тебе грабежей от управляющих компаний, захотел- затопил. Вышел из дома и сразу в саду на природе. Я так живу и другим советую. С парковкой никаких проблем.

    2
    2
  • П
    Процион
    19-го ноября

    «жители экономически активного возраста более открыты идее жизни в сельской местности». Лишь бы их там медведь не сожрал. Сейчас по Латвии бродят 150 Топтыгиных. Самцы весом до 300 кг и самки 150 кг, но они более агрессивные, так как гуляют с межвежатами.

    24
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео