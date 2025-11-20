С 20 ноября этого года в Латвии вводится новая система записи к врачам и специалистам: полный переход на электронные направления вместо бумажных. Плюс принцип "одно направление – одно назначение".
Объяснение Минздрава
Делается это все для того, чтобы "сократить количество дублирующихся записей к специалистам, на которые пациенты не приходят и тем самым создают длинные очереди из-за неотмененных визитов. В настоящее время доля не состоявшихся визитов в Латвии 15-20%, что существенно влияет на доступность услуг и загруженность медицинских учреждений".
Национальная служба здравоохранения (NVD) выражает надежду: "Все необходимые направления к врачу можно будет быстро и удобно выписывать на портале eveseliba.gov.lv".
Отметим от себя: пациенты, которые в прошлом уже стали жертвами "зависания" и прочих неполадок в системе eveseliba, сохраняют здоровой скепсис по поводу этих нововведений.
Как это должно работать
-
Электронное направление будет нужно для получения консультаций у врачей-специалистов, проведения диагностических исследований, оказания медицинской помощи на дому, а также для получения других амбулаторных, дневных и иных услуг.
-
Переходный период – с 20 ноября 2025 года по 4 мая 2026 года. Информация о ранее выданных электронных направлениях (с 1 января 2024 года) будет перенесена в новую систему, поэтому при необходимости они останутся действительными. Также действительными останутся и ранее выданные бумажные направления.
-
Чтобы получить медицинскую услугу после окончания переходного периода с 5 мая 2026 года, все ранее выданные бумажные направления потребуется "оцифровать" – данные из них врачам придётся вносить в систему вручную.
Поэтому уже сейчас Минздрав рекомендует по возможности оформлять именно электронные направления, чтобы не перегружать ни персонал, ни систему.
- "Оцифровку" бумажных направлений сможет выполнить любая регистратура медучреждения, куда обращается пациент.
Инструкция для пациентов
1. Врач оформляет электронное направление.
Его можно получить на все мед.услуги "по квотам" и платные услуги. Исключение – направление на лабораторные исследования, где сейчас происходит постепенный переход на новый формат.
2. Пациент записывается на услугу.
Это можно сделать по телефону, в электронном виде или придя в регистратуру лично (пациент информирует администратора о выданном врачом электронном направлении).
3. Пациент получает услугу.
Надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если пациенту меньше 15 лет и у него нет паспорта или удостоверения личности, то предъявить свидетельство о рождении.
- подробности: электронные направления/E-nosūtījumi на портале eveseliba.gov.lv.
Что доступно уже сегодня на eveseliba
- Результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий;
- электронные рецепты,
- электронный больничный лист,
- данные визуальной диагностики,
- выписки из больницы,
- заявление на получение Европейской карты медицинского страхования,
- возможность указать контактное лицо в случае проблем со здоровьем.
Оставить комментарий