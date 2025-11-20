С 20 ноября этого года в Латвии вводится новая система записи к врачам и специалистам: полный переход на электронные направления вместо бумажных. Плюс принцип "одно направление – одно назначение".

Объяснение Минздрава

Делается это все для того, чтобы "сократить количество дублирующихся записей к специалистам, на которые пациенты не приходят и тем самым создают длинные очереди из-за неотмененных визитов. В настоящее время доля не состоявшихся визитов в Латвии 15-20%, что существенно влияет на доступность услуг и загруженность медицинских учреждений".

Национальная служба здравоохранения (NVD) выражает надежду: "Все необходимые направления к врачу можно будет быстро и удобно выписывать на портале eveseliba.gov.lv".

Отметим от себя: пациенты, которые в прошлом уже стали жертвами "зависания" и прочих неполадок в системе eveseliba, сохраняют здоровой скепсис по поводу этих нововведений.

Как это должно работать

Электронное направление будет нужно для получения консультаций у врачей-специалистов, проведения диагностических исследований, оказания медицинской помощи на дому, а также для получения других амбулаторных, дневных и иных услуг.

Переходный период – с 20 ноября 2025 года по 4 мая 2026 года. Информация о ранее выданных электронных направлениях (с 1 января 2024 года) будет перенесена в новую систему, поэтому при необходимости они останутся действительными. Также действительными останутся и ранее выданные бумажные направления.

Чтобы получить медицинскую услугу после окончания переходного периода с 5 мая 2026 года, все ранее выданные бумажные направления потребуется "оцифровать" – данные из них врачам придётся вносить в систему вручную.

Поэтому уже сейчас Минздрав рекомендует по возможности оформлять именно электронные направления, чтобы не перегружать ни персонал, ни систему.

"Оцифровку" бумажных направлений сможет выполнить любая регистратура медучреждения, куда обращается пациент.

Инструкция для пациентов

1. Врач оформляет электронное направление.

Его можно получить на все мед.услуги "по квотам" и платные услуги. Исключение – направление на лабораторные исследования, где сейчас происходит постепенный переход на новый формат.

2. Пациент записывается на услугу.

Это можно сделать по телефону, в электронном виде или придя в регистратуру лично (пациент информирует администратора о выданном врачом электронном направлении).

3. Пациент получает услугу.

Надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если пациенту меньше 15 лет и у него нет паспорта или удостоверения личности, то предъявить свидетельство о рождении.

подробности: электронные направления/E-nosūtījumi на портале eveseliba.gov.lv.

Что доступно уже сегодня на eveseliba