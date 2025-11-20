Baltijas balss logotype
Ни направлений, ни рецептов: с сегодняшнего дня «бумаг» у латвийских врачей больше не будет 0 3657

Наша Латвия
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ни направлений, ни рецептов: с сегодняшнего дня «бумаг» у латвийских врачей больше не будет
ФОТО: Freepik

С 20 ноября этого года в Латвии вводится новая система записи к врачам и специалистам: полный переход на электронные направления вместо бумажных. Плюс принцип "одно направление – одно назначение".

Объяснение Минздрава

Делается это все для того, чтобы "сократить количество дублирующихся записей к специалистам, на которые пациенты не приходят и тем самым создают длинные очереди из-за неотмененных визитов. В настоящее время доля не состоявшихся визитов в Латвии 15-20%, что существенно влияет на доступность услуг и загруженность медицинских учреждений".

Национальная служба здравоохранения (NVD) выражает надежду: "Все необходимые направления к врачу можно будет быстро и удобно выписывать на портале eveseliba.gov.lv".

Отметим от себя: пациенты, которые в прошлом уже стали жертвами "зависания" и прочих неполадок в системе eveseliba, сохраняют здоровой скепсис по поводу этих нововведений.

Как это должно работать

  • Электронное направление будет нужно для получения консультаций у врачей-специалистов, проведения диагностических исследований, оказания медицинской помощи на дому, а также для получения других амбулаторных, дневных и иных услуг.

  • Переходный период – с 20 ноября 2025 года по 4 мая 2026 года. Информация о ранее выданных электронных направлениях (с 1 января 2024 года) будет перенесена в новую систему, поэтому при необходимости они останутся действительными. Также действительными останутся и ранее выданные бумажные направления.

  • Чтобы получить медицинскую услугу после окончания переходного периода с 5 мая 2026 года, все ранее выданные бумажные направления потребуется "оцифровать" – данные из них врачам придётся вносить в систему вручную.

Поэтому уже сейчас Минздрав рекомендует по возможности оформлять именно электронные направления, чтобы не перегружать ни персонал, ни систему.

  • "Оцифровку" бумажных направлений сможет выполнить любая регистратура медучреждения, куда обращается пациент.

Инструкция для пациентов

1. Врач оформляет электронное направление.

Его можно получить на все мед.услуги "по квотам" и платные услуги. Исключение – направление на лабораторные исследования, где сейчас происходит постепенный переход на новый формат.

2. Пациент записывается на услугу.

Это можно сделать по телефону, в электронном виде или придя в регистратуру лично (пациент информирует администратора о выданном врачом электронном направлении).

3. Пациент получает услугу.

Надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если пациенту меньше 15 лет и у него нет паспорта или удостоверения личности, то предъявить свидетельство о рождении.

  • подробности: электронные направления/E-nosūtījumi на портале eveseliba.gov.lv.

Что доступно уже сегодня на eveseliba

  • Результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий;
  • электронные рецепты,
  • электронный больничный лист,
  • данные визуальной диагностики,
  • выписки из больницы,
  • заявление на получение Европейской карты медицинского страхования,
  • возможность указать контактное лицо в случае проблем со здоровьем.
Антон Городницкий
Антон Городницкий
Все статьи
