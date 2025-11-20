Как заявил в передаче TV24 «Пресс-клуб» вице-мэр Риги (представитель "Новое единство") Вилнис Кирсис, проблема заключается не в нелегальной, а в легальной миграции, которая вышла из-под контроля, пишет LA.LV.

Кирсис отметил, что часто путают нелегальную миграцию с легальной. «На самом деле, нелегальная миграция не так велика — речь идёт о 0,5%, и это скорее единичные случаи. Я знаю, что при проверках погранохраны из 200 человек только один оказывается нелегалом».

По словам вице-мэра Риги, этот человек даже не всегда на 100% нелегал. «У него, например, истёк срок действия документов или что-то подобное».

Кирсис подчёркивает, что главная проблема — именно в легальной миграции.

«На самом деле мы говорим о легальной миграции, которую, на мой взгляд, сейчас необходимо ограничить, потому что она вышла из-под контроля. Бывают случаи, когда требуется предъявить определённую денежную сумму, и пять граждан третьих стран используют одну и ту же справку, чтобы показать, что у них есть эти деньги. Ясно, что с этим нужно покончить», — заявил вице-мэр.

В Кабинет министров подан целый пакет из 20 различных предложений, направленных на усиление контроля.

Кирсис подчеркнул, что необходимо пересмотреть и условия, позволяющие членам семей граждан третьих стран приехать в Латвию. Также он отметил, что государству нужно принимать осознанные решения в сфере миграции, а не позволять системе работать в режиме самотёка.

«Можно было бы, например, разрешить въезд только докторантам. Миграция с нашей стороны должна быть осознанной. Если нам нужны врачи или учёные — хорошо, тогда на это и ориентируемся. А не так, что под предлогом того, что мы получим врачей и студентов, в итоге получаем курьеров. Эту сферу необходимо упорядочить».

14 ноября вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) сообщил, что в ходе мероприятий по ограничению нелегальной иммиграции в Риге были задержаны 16 нелегальных мигрантов.

Таким образом, всего были задержаны 38 человек, не имевших законных оснований находиться в Латвии, что на 65% больше, чем в 2024 году.

Ратниекс подчеркнул, что цель — добиться того, чтобы в Риге не было нелегальных мигрантов. Он отметил, что ещё большей проблемой является легальная миграция. Поэтому планируется продолжать начатые рейды, а также работу над ограничением легальной миграции.

Для этого, по его мнению, необходимо, во-первых, существенно сократить долю студентов из третьих стран, во-вторых, ввести строгие требования к знанию государственного языка в сфере обслуживания, и, в-третьих, не допустить «открытия шлюзов» для воссоединения семей.

LA.LV