26 ноября в Латвии проверят систему оповещения - сирены и сотовые уведомления 1 281

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2025
LETA
Изображение к статье: 26 ноября в Латвии проверят систему оповещения - сирены и сотовые уведомления

Для того чтобы проверить работу государственной системы раннего оповещения, в среду, 26 ноября, с 10:00 до 10:10 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) на три минуты включит сирены тревоги по всей стране и отправит на смартфоны жителей экстренное уведомление через систему сотовых оповещений с объяснением причины включения сирен.

Во время проверки будет звучать волнообразный сигнал длительностью 3 минуты: 5 секунд звучания — пауза — снова 5 секунд сигнала и так далее. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, сбоев или ухудшения слышимости сирен.

Сотовые уведомления одновременно с испытанием сирен на телефоны по всей Латвии будет отправлено впервые. Оно придёт со звуком входящего SMS и вибрацией телефона. Эта отправка позволит убедиться, что новая система сотового оповещения работает без технических ошибок. Хотя тесты проводились ранее, только вселатвийская рассылка покажет реальную работоспособность системы.

До 26 ноября VUGD призывает жителей обновить ПО своих смартфонов, иначе уведомление может не прийти. Сотовое оповещение — современный и быстрый инструмент оповещения в чрезвычайных ситуациях, позволяющий донести важную информацию за считанные минуты.

Служба подчёркивает: в этот день жителям не нужно предпринимать никаких действий, тревожиться тоже не стоит. Это плановая проверка сирен и первая проверка новой системы оповещения. Если же сирены звучат вне объявленного времени, жителям следует включить телевизор или радио (LTV1, LTV7, Latvijas Radio и др.), чтобы узнать причину сигнала и необходимые действия.

Кроме того, каждого жителя Латвии, имеющего смартфон, призывают установить бесплатное приложение “112 Latvija”, которое позволяет звонить или писать SMS в службу 112, получать уведомления об опасности и узнать, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях.

#безопасность #сирены
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го ноября

    У меня cmas, etws и прочая навязчивая задрочка выпилена из прошивки нафиг и абсолютно (как и вся гуглохерь). А система настроена так, что даже оповещения от опсоса блокируются полностью( их не видно и не слышно, только если залезть в отстойник блеклиста). Ибо задрал даже мелким спамом. Так что удачи в попытках свистопердения ещё на девайс. Не люблю навязчивость. Сам разберусь что куда при часе "ж".

    3
    2

