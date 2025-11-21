Для того чтобы проверить работу государственной системы раннего оповещения, в среду, 26 ноября, с 10:00 до 10:10 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) на три минуты включит сирены тревоги по всей стране и отправит на смартфоны жителей экстренное уведомление через систему сотовых оповещений с объяснением причины включения сирен.

Для того чтобы проверить работу государственной системы раннего оповещения, в среду, 26 ноября, с 10:00 до 10:10 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) на три минуты включит сирены тревоги по всей стране и отправит на смартфоны жителей экстренное уведомление через систему сотовые оповещений с объяснением причины включения сирен.

Во время проверки будет звучать волнообразный сигнал длительностью 3 минуты: 5 секунд звучания — пауза — снова 5 секунд сигнала и так далее. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, сбоев или ухудшения слышимости сирен.

Сотовые уведомления одновременно с испытанием сирен на телефоны по всей Латвии будет отправлено впервые. Оно придёт со звуком входящего SMS и вибрацией телефона. Эта отправка позволит убедиться, что новая система сотового оповещения работает без технических ошибок. Хотя тесты проводились ранее, только вселатвийская рассылка покажет реальную работоспособность системы.

До 26 ноября VUGD призывает жителей обновить ПО своих смартфонов, иначе уведомление может не прийти. Сотовое оповещение — современный и быстрый инструмент оповещения в чрезвычайных ситуациях, позволяющий донести важную информацию за считанные минуты.

Служба подчёркивает: в этот день жителям не нужно предпринимать никаких действий, тревожиться тоже не стоит. Это плановая проверка сирен и первая проверка новой системы оповещения. Если же сирены звучат вне объявленного времени, жителям следует включить телевизор или радио (LTV1, LTV7, Latvijas Radio и др.), чтобы узнать причину сигнала и необходимые действия.

Кроме того, каждого жителя Латвии, имеющего смартфон, призывают установить бесплатное приложение “112 Latvija”, которое позволяет звонить или писать SMS в службу 112, получать уведомления об опасности и узнать, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях.