Только на прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции. Таким образом, размеры воровства денег у жителей Латвии могут достигать двух миллионов евро в месяц.

С 10 по 16 ноября в Госполиции зарегистрировано 252 случая мошенничества. В 63 зарегистрированных случаях жители потеряли деньги, а в 189 случаях попытки мошенников не увенчались успехом. Общие убытки населения достигают по меньшей мере 509 826 евро.

По-прежнему большая часть средств была похищена в результате ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников, например, "Latvenergo, "Sadales tīkls", Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений или социальных служб.

Телефонным мошенникам на прошлой неделе удалось выманить 275 019 евро, и больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе - 204.