Два миллиона евро в месяц! Мошенники «внедрились» в кошельки жителей Латвии 2 1643

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Два миллиона евро в месяц! Мошенники «внедрились» в кошельки жителей Латвии
ФОТО: Unsplash

Только на прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции. Таким образом, размеры воровства денег у жителей Латвии могут достигать двух миллионов евро в месяц.

С 10 по 16 ноября в Госполиции зарегистрировано 252 случая мошенничества. В 63 зарегистрированных случаях жители потеряли деньги, а в 189 случаях попытки мошенников не увенчались успехом. Общие убытки населения достигают по меньшей мере 509 826 евро.

По-прежнему большая часть средств была похищена в результате ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников, например, "Latvenergo, "Sadales tīkls", Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений или социальных служб.

Телефонным мошенникам на прошлой неделе удалось выманить 275 019 евро, и больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе - 204.

#финансы #Латвия #мошенничество #преступность #интернет #безопасность #угроза #обман #телефоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    Это говорит о полной глупости тех у кого выманили деньги

  • Мп
    Мимо проходил
    ONO NON
    22-го ноября

    Не совсем так. Скорее, это говорит о том, что наши старики готовы ждать любой глупости от представителей коммунальных служб и властных структур. Поэтому даже не задаются вопросом - зачем для проверки счётчика нужен вход в интернет-банк. ВоН, чтобы просто подать в Рижскую думу счет на оплату, надо пройти трехступенчатую идентификацию (и тоже через банк!), переформатировать электронный счет в какой-то редкий формат и еще попариться как следует с глючащим сайтом "Рига.лв". Так что неудивительно, что мошенникам верят - они СЛИШКОМ напоминают наших властных деятелей. Практически одно лицо. :)

