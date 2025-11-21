Британский таблоид посвятил столице Латвии восторженную заметку. Там говорится: Рига предлагает всё, чего только можно пожелать в зимние праздники, и очень дёшево.

Тональность в Mirror — на редкость комплиментарная и изобилует знакомыми клише, пишут Grani. «Европейская зимняя сказка», «волшебство Рождества по выгодной цене», «рождественские прилавки полны идей для подарков» - ничего не напоминает? Так это же язык маркетологов.

И действительно, в начале заметки честно предупреждается: «Эта статья содержит партнёрские ссылки. Мы будем получать комиссию с любых продаж, которые мы осуществим с её помощью». То есть перед нами — типичный рекламный текст. Чей заголовок «Сказочный город с прямыми рейсами из Великобритании за 20 фунтов...» уже подчёркивает, в чьих интересах он написан — скорей всего, авиакомпании Ryanair.

Тем не менее, это очень познавательный текст и для нас, латвийцев, который позволяет увидеть, что считают главной латвийской фишкой британские маркетологи, чем зазывают они своих клиентов в нашу страну.

«Существует целый список европейских стран, предлагающих одни из самых впечатляющих рождественских ярмарок, расположенных в очаровательных городах на фоне гор, которые легко могли бы напомнить о чём-то из фильма Hallmark. Тем не менее, некоторые из этих мест могут быть довольно дорогими, поскольку цены на них резко возрастают в праздничный сезон. Но это не значит, что нам нужно жертвовать нашей европейской зимней сказкой», - наворачивает интригу автор текста Эми Джонс.

И сообщает, что «волшебство Рождества по выгодной цене» можно найти в столице Латвии. «Этот город, известный своим пешеходным средневековым Старым городом и архитектурой в стиле модерн, предлагает всё, чего только можно пожелать во время зимних праздников».

Далее рассказывается про нашу «очаровательную традиционную рижскую рождественскую ярмарку на Домской площади с множеством торговых палаток и богатой гастрономической ярмаркой, предлагающей зимнюю уличную еду и блюда латышской кухни». Перечисляется всё, что там можно купить — «восковые свечи, имбирные пряники, носки, шерстяные перчатки, а также наборы для создания венков, настенного декора и акриловой посуды».

Упоминается, что Рига — это «европейская столицей арт-нуво», которая «по-настоящему очаровывает своими очаровательными красочными домами, украшающими улицы, и оживлённой культурной жизнью», про бары и ночные клубы «на оживлённой площади Ливу».

Но всё это мы и так знаем про наш любимый город. Теперь же — самое главное. «Годовой барометр рождественских рынков», подготовленный британской Почтовой службой, сравнил цены в европейских столицах и констатировал, что Рига — одно из самых дешёвых направлений для двухдневной поездки на рождественскую ярмарку. Тогда как Копенгаген и Вена — одни из самых дорогих», - пишет Mirror.

«Почта раскрыла, сколько вы, скорее всего, потратите в Риге за двухдневный отдых на двоих во время рождественского базара. Это, безусловно, выгодное предложение. Они назвали следующие цены:

Четыре чашки кофе в кафе или баре = 11,49 фунтов стерлингов (13 евро — ред.)

Два обеда из трех блюд на двоих (включая бутылку вина) = 132,89 фунта стерлингов (150.75 евро — ред).

Четыре бокала вина, пунша или глинтвейна на рождественской ярмарке — 14,37 фунтов стерлингов (16.30 евро - ред)

Четыре кусочка торта/пряника/штоллена на рождественской ярмарке за 12,57 фунтов стерлингов (14.26 евро - ред)

Кроме того, двухдневное проживание в Риге с завтраком и прямым перелетом или билетом на Eurostar на двоих обойдется в 377 фунтов стерлингов. Если всё включено, то этот уикенд на двоих в Риге обойдётся в 555,50 фунтов стерлингов, или 277,75 фунтов стерлингов на человека ( 630 евро на двоих или в 315 евро на человека — ред.). Это разительно контрастирует с Копенгагеном в Дании, где, по оценкам, проживание двух человек с теми же удобствами обошлось бы в колоссальные 1056,55 фунтов стерлингов. Или в 926,41 фунта стерлингов за такую же двухдневную поездку в Вену в Австрии».

Нам, конечно, любопытно узнать, что для британцев чашка кофе за 3 евро (которая в Италии, к с слову, стоит всего 1.20 евро), пряник за 4.50 евро и обед на двоих за 150 евро — редкостная дешевизна, за которой надо прямо сейчас встать и бежать за билетом. Для многих же латвийцев цены в наших кафе слишком высоки, чтобы их посещать. А цены на рождественских базарах — просто конские, поэтому далеко не все местные что-то там покупают: больше толкутся, чтобы проникнуться рождественской атмосферой. Но в этом году, похоже, наших торговцев спасут британские туристы. По крайней мере, британский таблоид сделал для этого всё возможное, разместив под конец заметки подробное расписание авиаперелётов из Лондона, Лидса и Манчестера и напомнив, что фунт по отношению к евро упал меньше, чем по отношению к другим европейским валютам (форинтам и кроне), так что ехать надо обязательно.