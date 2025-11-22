Полуразрушенное здание в Агентскалнсе представляет опасность для окружающей среды и жизни людей. Дом находится в совместной собственности двух частных лиц и Рижского самоуправления. Уже много лет ответственные стороны не могут договориться о плане действий по поводу будущего строения, и здание продолжает разрушаться. В центре этой ситуации — сосед, единственный, кто до сих пор живёт во дворе, и в последние недели его жильё также пострадало от соседнего строения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пока Лаурис восстановил своё жилище и превратил его в современное, прочное здание XXI века, соседний полуразвалившийся дом так и остался заброшенным, и никто не проявляет к нему интереса.

Крыша и стены здания рушились уже несколько раз, а при последнем обрушении часть конструкции упала прямо на крышу дома Лауриса. По его словам, повреждения значительные — настолько, что даже несущие конструкции крыши «смяты», и всё придётся менять.

Долгое время у здания были проблемы с протечками — сточные воды и снег попадали в наружные стены и крышу, что вызвало гниение и в конечном итоге обрушение. По словам Лауриса, Жилищный департамент Рижской думы не реагировал на его предупреждения о риске обрушения. И меньше чем через неделю это всё-таки произошло.

Эти два серьёзных обрушения привели к тому, что владелице квартиры на первом этаже — пенсионерке — пришлось искать новое жильё из-за опасности проживания в этом здании.

Что делать с домом, опасным для жизни и окружающей среды — этот вопрос актуален уже несколько лет. У здания три совладельца: упомянутая пенсионерка, которая была вынуждена покинуть жильё, некая фирма, владеющая второй квартирой на первом этаже, и самоуправление Риги, в чьей собственности находится квартира на втором этаже полуразрушенного здания. Городские власти утверждают, что остальные владельцы не могут прийти к общему мнению.

«Позиция Департамента жилищного и экологического хозяйства на протяжении нескольких лет остаётся неизменной: здание технически опасно и подлежит сносу. Однако из-за разногласий между совладельцами решение принято не было. В этом году самоуправление неоднократно созывало общие собрания с призывом к владельцам квартир принять решение — восстановить здание или снести его. Оба остальных владельца решения не приняли», — говорится в письменном комментарии Рижского самоуправления.

Поскольку у пенсионерки с первого этажа нет средств для финансирования восстановительных работ, основная ответственность ложится на плечи третьего совладельца — фирмы.

«Мы за свой счёт установили новое покрытие крыши, чтобы оно прослужило дольше, сделали и другие улучшения. Окна пришлось закрыть, чтобы никто не мог попасть внутрь, и так далее», — рассказывает один из владельцев здания.

Тем не менее, этих незначительных улучшений оказалось недостаточно — квартиру необходимо полностью восстанавливать. Представитель этой фирмы поясняет, что в центре разногласий — неспособность прийти к соглашению с самоуправлением. Город хочет снести здание, а фирма — восстановить.

«Если бы поменялись владельцы, которые были бы готовы инвестировать, это здание имеет историческую ценность и его можно было бы восстановить. У департамента подход почти сталинский: есть дом — есть проблема. Нет дома — нет проблемы», — говорит предприниматель.

Фирма объясняет самоуправлению, что хочет восстановить здание, но не готова быть единственным из трёх владельцев, кто финансирует этот процесс. Рижские власти в ответ указывают, что забота о здании — обязанность всех совладельцев. Они не настаивают на сносе, а предлагают различные решения. Так годами стороны находятся в тупике, перетягивая канат каждая в свою сторону.

Посередине — пенсионерка, вынужденная покинуть свой дом, и Лаурис, на которого здание буквально падает по частям. Он беспокоится о будущем и ему остаётся только следить, чтобы дом не угрожал ни его дому, ни семье. «Эти два владельца действуют крайне цинично. Они, по сути, рассчитывали, что ничего не случится, и были готовы идти по трупам», — говорит Лаурис.

Есть надежда, что в ближайшее время самоуправление выставит квартиру на аукцион, и её приобретёт новый владелец, у которого появится стимул инвестировать в восстановление здания.

