За жирафами Чаком и Вакилией в Рижском зоопарке теперь можно наблюдать и с первого этажа 0 255

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: За жирафами Чаком и Вакилией в Рижском зоопарке теперь можно наблюдать и с первого этажа
ФОТО: пресс-фото

За жирафами Чаком и Вакилией в Рижском зоопарке теперь можно наблюдать и с первого этажа, сообщает tv3.

«Ранее жирафов Чака и Вакилию в “Доме жирафов” можно было видеть только с балкона второго этажа, но теперь для посетителей открыт и первый этаж. С этой точки обзора можно по-настоящему оценить, насколько стройны и впечатляющи эти животные», – сообщает Рижский зоопарк.

В «Доме жирафов» всегда тепло и уютно – это идеальное место, чтобы укрыться от дождя или ветра, сделать передышку и неспешно провести время в компании жирафов Рижского зоопарка.

Чак и Вакилия – пара, хотя детёнышей у них пока нет.

Жирафы являются растительноядными и питаются до 20 часов в сутки, используя свой язык длиной 45 сантиметров, чтобы срывать листья с веток.

Жираф Вакилия прибыла в Ригу 22 июля 2021 года из зоопарка в Шмидинге (Австрия), а Чак 7 июня 2023 года приехал из парка Ree в Дании.

tv3

#туризм #животные #зоопарк #путешествия #природа
