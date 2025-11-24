Что нужно знать потребителю о стеклянных отходах в Латвии? Как обеспечить, чтобы стекло использовалось повторно, а не выбрасывалось в мусор?

Стекло, которое поступает в пункты приема депозитной тары, и стекло, которое собирают компании, занимающиеся строительным мусором, — это два разных вида стекла, с которыми работают разные предприятия, рассказывает член правления “Ekobaze Latvia” Марис Балтрумс. Эти виды стекла не смешиваются ни на этапе сбора, ни при переработке, и перерабатываются на разных заводах.

И цветная, и бесцветная стеклотара повторно используется для производства новых бутылок из-под вина, пива и других напитков, поскольку чистое, отсортированное по цветам стекло можно перерабатывать практически бесконечно, и оно не теряет своих свойств.

Отсортированные по цвету бутылки дробятся на стеклобой, а затем переплавляются в новые бутылки. В этом процессе очень важно правильно отсортировать стекло, потому что грязь, примеси другого цвета и другие материалы — например, керамика или оконное стекло — сильно мешают переработке.

Однако на самом деле стекольные заводы больше всего интересует вовсе не стеклянная тара, а стекло, которое собирается у производителей — брак, обрезки производства и т. д., а также стекло, образующееся при разборке зданий. Почему так — объяснить несложно: в переработке стекла чрезвычайно важен химический состав и примеси, а перерабатывающие заводы специализируются на определенных типах стекла.

В Латвии в значительных объемах образуются три вида стекольных отходов

Во-первых, это ламинированное стекло, в котором между двумя стеклянными пластинами размещена полимерная пленка, и вся конструкция сплавлена вместе. Такое стекло всем знаком — его используют в автомобилях. Главное его свойство: при разбитии осколки остаются приклеенными к пленке, уменьшая вероятность травм при авариях. Поэтому важнейший источник таких отходов — автосервисы, меняющие автомобильные стекла. Ламинированное стекло также используется в витринах магазинов, фасадах, дверях, окнах, навесах и везде, где требуется ударопрочное и огнестойкое стекло.

Второй важный вид — селективное стекло. Это стекло со специальным покрытием, которое пропускает большую часть видимого света, но уменьшает проникновение теплового (инфракрасного) излучения, улучшая теплоизоляцию окон и снижая энергопотребление зданий. Из описания очевидно, что такое стекло используют для остекления окон и фасадов в местах, где требуется повышенная теплоизоляция и энергоэффективность.

И наконец, третий вид — это антибликовое стекло, производимое известной латвийской компанией “GroGlass”. Его используют в музеях, при оформлении произведений искусства, в архитектуре и в электронных дисплеях.

Что происходит со собранными и отсортированными стекольными отходами?

Сначала стекло мелко дробится, затем с помощью оптических приборов, вибростола и магнитов очищается от примесей — пленки, металлических частиц и др., после чего перемалывается. Далее стеклобой отправляется на ближайшие стеклоперерабатывающие заводы. Отходы антибликового стекла, произведённого “GroGlass”, направляются на перерабатывающий завод “Interminglass” в Вольбрихе, Силезия, Южная Польша. Это региональный лидер по производству стеклянных микросфер для светоотражающей дорожной и взлетно-посадочной разметки, а также других изделий. Именно благодаря этим крошечным стеклянным шарикам дорожная разметка светится в свете фар ночью.

Ламинированное стекло отправляется на фабрику “Guardian” в Ченстохове (также Силезия), где из него производят флоат-стекло — сырьё для стекла с различными покрытиями, низкоэмиссионного и солнцезащитного стекла, а также ламинированного стекла для жилых и коммерческих объектов.

Селективное стекло направляется на фабрику “Saint-Gobain” в Домброве-Гурничей, где оно заново перерабатывается в стеклянные изделия и решения для фасадов, окон и интерьеров.

Сбор стекольных отходов в Латвии — это не слишком крупный бизнес. Например, для компании по сбору строительных и промышленных отходов “Ekobaze Latvia” он составляет примерно 5% от оборота. Мы принимаем все виды стекла — автомобильное и другое ламинированное, стеклопакеты, окна с деревянными и пластиковыми рамами, а также старое оконное стекло из теплиц, витрин и домов. Несмотря на небольшой объем бизнеса, сбор стекла важен для общества — как с точки зрения экологии, так и с точки зрения безопасности.

Если вы хотите быть уверены, что ваши стекольные отходы действительно перерабатываются и возвращаются в оборот, самое важное, что могут сделать жители и компании — сортировать стекло отдельно, а не выбрасывать в общие контейнеры для мусора. Отдельно отсортированное стекло гарантированно будет переработано и использовано повторно, тогда как стекло, выброшенное в общий мусор, неизбежно окажется на свалках, где оно сохранится практически вечно, потому что стекло в природе не разлагается — оно лишь механически дробится на всё более мелкие части.