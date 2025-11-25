Специалисты напоминают: покупать лекарства через интернет можно только в лицензированных интернет/онлайн - аптеках. Что касается медикаментов, витаминов и проч., которых рекламируют в объявлениях в социальных сетях, а также на сомнительных сайтах, — существует немалый риск того, что, желая сэкономить энную сумму, потом придется заплатить втридорога.

Причем не деньгами (хотя и это тоже), но главное - здоровьем, собственным или кого-то из близких.

По информации ZVA и VI, за последние три месяца в странах Евросоюза наблюдался резкий рост распространения «левых» лекарств для похудения и лечения диабета. В частности, агониста рецепторов GLP-1 (препарат, который используется для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения, помогающий контролировать уровень глюкозы в крови, снижающий тягу к еде и замедляющий пищеварение, способствуя снижению веса, действующие вещества семаглутид, лираглутид и тирзепатид). Случаи продажи этих препаратов были выявлены на сомнительных сайтах или в социальных сетях были выявлены во многих странах, в том числе - подделки этих препаратов.

Реклама и предложения «пилюль стройности» были обнаружены и в Латвии. В результате 7 сайтов получили от Инспекции указание убрать и впредь не допускать рекламу этих препаратов, один человек за распространение лекарств в социальных сетях был наказан, а к шести сайтам – распространителям таких лекарств, — доступ и вовсе был заблокирован.

Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения напоминают: в Латвии в интернет-аптеках разрешено распространять только безрецептурные лекарства.

Соответственно, в латвийских интернет-аптеках также запрещено распространение любых рецептурных лекарств, в том числе предназначенных для снижения веса и лечения диабета.

При покупке лекарств на сомнительных веб-сайтах или в социальных сетях существует достаточно высокий риск подделки, а значит, в составе купленного препарата таблетки может оказаться совсем не то действующее вещество, которое указано на упаковке или в инструкции по применению, или ее состав вообще может не соответствовать указанному.

И это в лучшем случае просто не даст эффекта в устранении проблемы со здоровьем, а в худшем — еще и серьезно навредит.