В учреждениях образования планируется внедрить комплексную программу, чтобы содействовать формированию привычек физической активности у учащихся 1-4-х классов, включая детей с функциональными нарушениями, свидетельствует презентация, поданная Центром профилактики и контроля заболеваний на рассмотрение в парламентской подкомиссии по спорту при комиссии по образованию, культуре и науке.

Инициатива основана на многокомпонентном подходе, предусматривающем анализ индивидуальных и социальных факторов, условий среды и образа жизни детей.

Программа предусматривает такие занятия, как утренняя зарядка, динамические паузы, активные перемены и продленные группы, которые будут адаптированы к возможностям каждого образовательного учреждения. Планируется, что занятия будут умеренными или высокой интенсивности, нацеленными на развитие выносливости, силы, координации и равновесия, а также способствующие сотрудничеству между детьми и мотивирующие регулярно в них участвовать.

Занятия будут проводиться в помещениях и на улице с использованием уже имеющейся при школах инфраструктуры и ресурсов самоуправлений, например, игровых площадок, уличных тренажеров, велодорожек и прогулочных троп.

Комплексный подход предусматривает также оценку возможностей учреждений образования, разработку индивидуальных программ физической активности, подготовку учебных планов и обучение сотрудников. Также будут разрабатываться видеоматериалы для динамических пауз, проводиться конкурсы и другие мероприятия, способствующие физической активности детей.

Планируется, что в программе будут участвовать как минимум 1100 первоклассников из 65 классов, но фактическое число учащихся будет зависеть от размера школ.

Комплексную программу физической активности для младшеклассников планируется реализовать до 31 декабря 2028 года в рамках софинансируемого Европейским социальным фондом проекта "Плюс". Максимальный объем финансирования для реализации программы составит до 726 000 евро, а окончательная сумма будет известна после предварительного изучения рынка и процедур закупок.