Сегодня утром в Латвии во время проверки сработали все 159 сирен тревоги. Проверка сотовой рассылки оказалась успешной, но не все получили уведомление, сообщили начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Мартиньш Балтманис и начальник Информационного центра Министерства внутренних дел (МВД) Арис Дзерванс. Тогда можно ли считать ее успешной?

Из 164 сирен тревоги было проверено 159. Все 159 сработали. Пять находятся в ремонте или перемещаются, сообщил Балтманис.

Впервые вместе с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии было отправлено уведомление сотовой рассылки (Cell Broadcast). Рассылка такого уведомления позволила проверить, работает ли внедренная в этом году в Латвии система сотовой рассылки без технических помех. Хотя в тестовой среде проводились различного рода проверки, только отправка уведомления сотовой рассылки на смартфоны по всей Латвии позволила полностью убедиться в работе системы, сообщило МВД.

Получение уведомления сотовой рассылки зависит не только от работы системы и инфраструктуры операторов мобильной связи. Большую роль играют разработчики операционных систем смартфонов и производители смартфонов, которые внедряют требования по отображению уведомлений сотовой рассылки на смартфонах.

Текст уведомления был отправлен операторам мобильной связи, которые далее разослали 99% уведомлений сотовой рассылки, сообщил Дзерванс.

Однако часть пользователей не увидела уведомления о проверке сотовой рассылки на экране смартфона. Это объясняется тем, что не на всех телефонах включена настройка «получать учебные уведомления», пояснил Дзерванс. Эти уведомления автоматически включены на смартфонах Apple iPhone, использующих операционную систему iOS, но чаще всего по умолчанию не включены на умных устройствах, работающих под управлением операционной системы Android.

Чтобы это сделать, в настройках телефона нужно зайти в раздел «Безопасность и чрезвычайные ситуации» , затем — «Беспроводные экстренные оповещения», где нужно активировать опции «Получать оповещения» и «Учебное оповещение».

Неполучение тестового уведомления не означает, что в случае реальной угрозы жители останутся без предупреждения, подчеркнул директор Информационного центра МВД.