А если завтра война? И так узнаете: почему сегодня многие не получили уведомление на телефон

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: А если завтра война? И так узнаете: почему сегодня многие не получили уведомление на телефон
ФОТО: bb.lv

Сегодня утром в Латвии во время проверки сработали все 159 сирен тревоги. Проверка сотовой рассылки оказалась успешной, но не все получили уведомление, сообщили начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Мартиньш Балтманис и начальник Информационного центра Министерства внутренних дел (МВД) Арис Дзерванс. Тогда можно ли считать ее успешной?

Из 164 сирен тревоги было проверено 159. Все 159 сработали. Пять находятся в ремонте или перемещаются, сообщил Балтманис.

Впервые вместе с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии было отправлено уведомление сотовой рассылки (Cell Broadcast). Рассылка такого уведомления позволила проверить, работает ли внедренная в этом году в Латвии система сотовой рассылки без технических помех. Хотя в тестовой среде проводились различного рода проверки, только отправка уведомления сотовой рассылки на смартфоны по всей Латвии позволила полностью убедиться в работе системы, сообщило МВД.

Получение уведомления сотовой рассылки зависит не только от работы системы и инфраструктуры операторов мобильной связи. Большую роль играют разработчики операционных систем смартфонов и производители смартфонов, которые внедряют требования по отображению уведомлений сотовой рассылки на смартфонах.

Текст уведомления был отправлен операторам мобильной связи, которые далее разослали 99% уведомлений сотовой рассылки, сообщил Дзерванс.

Однако часть пользователей не увидела уведомления о проверке сотовой рассылки на экране смартфона. Это объясняется тем, что не на всех телефонах включена настройка «получать учебные уведомления», пояснил Дзерванс. Эти уведомления автоматически включены на смартфонах Apple iPhone, использующих операционную систему iOS, но чаще всего по умолчанию не включены на умных устройствах, работающих под управлением операционной системы Android.

Чтобы это сделать, в настройках телефона нужно зайти в раздел «Безопасность и чрезвычайные ситуации» , затем — «Беспроводные экстренные оповещения», где нужно активировать опции «Получать оповещения» и «Учебное оповещение».

Неполучение тестового уведомления не означает, что в случае реальной угрозы жители останутся без предупреждения, подчеркнул директор Информационного центра МВД.

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го ноября

    когда в Прибалтику зайдет Советский спецназ, тогда и узнаете

    9
    2
  • свп
    сила в правде
    27-го ноября

    кгда вы говорите - такое впечатление, что бредите/....

    Какая чужая страна? когда мои предки ждесь жили, латышам в город ходить запрещали. И да. Это предки сегодняшних мерцев. Это моя страна. И я не россиянин, но патриот. И я хочу, чтоб страна жила прекрасно! И без дружбы с соседями это сделать - не возможно! А ты тупо пустое место. Может быть поднимем купчию латышии, коя сохранилась для всеобщего ознакомления?

    21
    3
  • bt
    bory tschist
    сила в правде
    27-го ноября

    "сила в правде: поднимем купчию латышии, коя сохранилась для всеобщего ознакомления" – видно, что – в связке с галоперидолом, вы – совсем "HÉ" глупец !!! очень, этот "ваш" текст – a lá: "поднимем купчию латышии" – напоминает популярноe "заявление" откровенных идиотов: "Киев – за 3 дня"

    2
    13
  • bt
    bory tschist
    27-го ноября

    "eхидный" + "сила в правде": _а когда – простое, заехавшeе в чужую страну (соседское с Латвией) быдло зналo бы – что защищать(?), кроме ... своей шкуры! p.s. _ "мы псковпскИя" – снять погоны, нацепить погоны – любимый величественный жест пустого рocчеловечка

    2
    15
  • Е
    Ехидный
    26-го ноября

    ну получили бы эти уведомления и что ??? 99,9% населения не знает ,что дальше делать !!!или бежать куда-то , или в гроб ложиться , или водку пить !!!

    52
    3
  • свп
    сила в правде
    Ехидный
    26-го ноября

    Ну почему ж не знает. Знает. Только вот правительство никак не понимает , что с этим делать. А за паникерство в какие-то там времена карали. И правильно делали. Насколько я вижу настроения в обществе - некая часть грезит, уповая на военное положение, устроить геноцид, а другие грезят восстановить справедливость. Всё понятно. Кому там еще чего-то не понятно?

    34
    2
