Прогноз погоды на завтра звучит как угроза 0 4472

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Прогноз погоды на завтра звучит как угроза

В четверг и ночью, и днем во многих районах Латвии пройдет снег, на юго-востоке страны снегопад сменится ледяным дождем, прогнозируют синоптики.

В Латгале и Селии Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтой степени в связи с ожидающимся сильным снегом и предупреждение оранжевой степени об очень сильном гололеде.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, лишь в Курземе выглянет солнце.

Ночью будет дуть слабый до умеренного северо-восточный ветер, температура воздуха составит +1...-4 градуса. Днем ожидается слабый ветер, воздух прогреется до -2...+3 градусов.

В Риге в четверг небо затянет облаками, пойдет снег, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха будет держаться у нулевой отметки.

#Рига #погода #Латвия #снег #прогноз
