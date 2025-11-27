Снова трагичная статистика погибших на дорогах, уже появились и первые сообщения о проблемах с обледенением. В передаче TV3 «900 секунд» председатель правления Latvijas Valsts ceļi (Латвийские государственные дороги) Мартиньш Лаздовскис пояснил, ожидаются ли в следующем году улучшения как на крупных, так и на второстепенных дорогах страны.

Лаздовскис отметил, что несмотря на первоначально запланированное сокращение финансирования, в следующем году отрасли удастся сохранить бюджет на уровне этого года:

«Бюджет, доступный как для инвестиций, так и для содержания дорог, останется на уровне текущего года».

Это значит, что резкого прорыва не будет, но и болезненных сокращений удастся избежать. При этом предприятие будет экономить, однако «это никоим образом не повлияет на пользователей автодорог».

Говоря о состоянии дорожной сети в целом, Лаздовскис подчеркнул, что в последние годы основные автодороги Латвии с точки зрения комфорта и качества покрытия значительно улучшились. В этом году завершены работы на Видземском шоссе, начата реконструкция Даугавпилсского шоссе.

Однако растёт интенсивность движения, особенно в районе Риги и на Via Baltica, где, по его словам, «всё чаще необходимо говорить о создании безопасных четырёхполосных дорог».

Имеющееся финансирование пока не позволяет реализовать такие проекты, поэтому государство готовит альтернативы – проекты государственно-частного партнёрства, в том числе объездную дорогу в Бауске, а также рассчитывает на финансирование из фонда сплочённости ЕС после 2028 года.

Лаздовскис подчеркнул стратегическое значение рижской окружной дороги, указав, что проекты по её реконструкции находятся в высокой степени готовности и могут быть начаты, как только будут доступны средства.

В следующем году в сфере дорожной безопасности ожидается ряд значимых улучшений.

Лаздовскис сообщил, что будет реализована специальная программа по безопасности движения и начнётся долгожданный проект реконструкции одного из самых аварийных участков – перекрёстка Апшупе, где будет построена двухуровневая развязка.

Аналогичные изменения планируются в Царникаве и других местах.

Также продолжатся работы по улучшению видимости, вырубке кустарника, обновлению дорожной разметки, а также будет установлено новое оборудование для фиксации среднего превышения скорости.

Несмотря на запланированные меры, Лаздовскис подчеркнул, что ответственность лежит и на самих водителях, ведь в этом году на дорогах уже погибли 107 человек.

TV3